Bu bilgi ilk kez A Haber’de! Suriye’de yeni süreç: Şam ile SDG askeri uzlaşıya vardı

Suriye'de sahayı ve diplomasiyi doğrudan etkileyecek yeni bir süreç başlıyor.

A Haber ekranlarına konuk olan gazeteci Mete Sohtaoğlu, Şam yönetimi ile SDG arasında askeri entegrasyon konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, ABD'nin sürece güçlü bir şekilde dahil olduğunu ifade etti. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde Şam'da kritik görüşmelerin yapılacağını kaydeden Sohtaoğlu, Cezire bölgesi ve zorunlu silah altına alma başlıklarının masadaki en kritik konular olduğunu söyledi.

Sohtaoğlu, önümüzdeki bir iki gün içerisinde Şam'da yoğun bir görüşme trafiği yaşanacağını, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin Şam'a geleceğini söyledi. Görüşmelerin hava şartlarına bağlı olarak kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

"TARAFLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE UZLAŞMAYA VARDI"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, ziyaretlerin temel amacı Şam-SDG hattında varılan mutabakatın sahada derhal uygulanması. ABD'nin süreçte belirleyici bir rol oynadığına dikkat çeken Sohtaoğlu, askeri entegrasyon başlığında tarafların büyük ölçüde uzlaştığını dile getirdi.

FIRAT'IN DOĞUSU SÜRECİN EN KRİTİK MADDESİ

Sohtaoğlu, sürecin en kritik maddesinin Suriye ordusunun Fırat'ın doğusundaki Cezire bölgesine girişi olduğunu vurguladı. SDG'nin, zorunlu silah altına alma uygulamasının kaldırılması ve Suriye ordusunun bölgeye geçişi konusunda çekincelerinin sürdüğünü belirtti. Bu başlıkların nihai olarak Şam'daki görüşmelerde karara bağlanacağı ifade edildi.

"SURİYE'DE ÇOK CİDDİ BİR ASKERİ HAREKETLİLİK GÖRECEĞİZ"

A Haber canlı yayınında konuşan Sohtaoğlu, önümüzdeki saatlerde ve günlerde sahada yoğun bir askeri hareketlilik yaşanacağını, bunun bir çatışma hazırlığı değil, karşılıklı baskı süreci olduğunu söyledi. Hem YPG hem de Suriye ordusunun ağır silahlarla takviye yaptığı bilgisini paylaştı.

"SDG ÜÇ TÜMEN HALİNDE ENTEGRE EDİLECEK"

Sohtaoğlu'nun değerlendirmelerine göre, SDG'nin üç askeri tümen halinde Suriye ordusuna entegre edilmesi planlanıyor. Bu tümenlerin idari yapılarının korunacağı, ancak Savunma Bakanlığına bağlı şekilde faaliyet göstereceği kaydedildi. YPJ olarak bilinen kadın yapılanmasının durumu ise Türkiye ile yürütülecek temaslar doğrultusunda şekillenecek.

EL-HOL KAMPI DOSYASI KOALİSYONA SUNULDU

Sohtaoğlu, El-Hol Kampı'ndan çıkan IŞİD unsurlarının son saldırılarda rol aldığına ilişkin bilgi ve belgelerin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine iletildiğini belirtti. Bu gelişmenin, sahadaki güvenlik dengelerini doğrudan etkilediği ifade edildi.

"SDG'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ARAP AŞİRETLERİNDEN OLUŞUYOR"

Kamuoyunda yanlış bir algı bulunduğunu vurgulayan Sohtaoğlu, SDG'nin yüzde 80-85'inin Arap aşiretlerinden oluştuğunu, silahlı Suriyeli Kürt sayısının ise yaklaşık 13 bin 700 olduğunu söyledi. Sahada 100 bin ve üzeri rakamların karşılığının bulunmadığını dile getirdi.

Sohtaoğlu, sahadaki askeri hareketlilik, ABD baskısı ve bölgesel dengeler göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç gün içinde Şam-SDG hattındaki pazarlıkların netleşeceğini ifade etti. İsrail basınında da sürece ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerin yer aldığını belirtti.