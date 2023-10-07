CENTCOM PKK/YPG operasyonunda geri vitese taktı! Türkiye'yi tehdit etmek için yayınladığı bildiriyi kaldırdı
ABD terör örgütü PKK’yı beslemeyi sürdürüyor. Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD’nin skandalları devam ediyor. TSK'nın Suriye ve Irak'ta başlattığı terör operasyonuna yönelik, ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon CENTCOM, Türk ordusunun PKK/YPG terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığı karşısında geri adım attı ve Türkiye'yi tehdit etmek için yayınladığı bildiriyi yayından kaldırdı.
Ankara'da İçişleri Bakanlığı yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Eylem hazırlığında bulunan 2 terörist etkisiz hale getirilirken, olayın ardından hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.
BAKAN FİDAN RESTİ ÇEKTİ: VAZGEÇİN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington yönetiminin, terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle vurguladı.
ABD'DEN GERİ VİTES!
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Blinken'ın, "ABD ve Türkiye'nin terörle mücadele hedefinin ortak" olduğunu belirttiği kaydedildi.
Blinken'ın "Terör tehdidi, Suriye, Irak ya da başka nerede olursa olsun ABD, Türkiye ve müttefiklerimizin güvenliğini tehdit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Blinken'ın, Türkiye ve ABD'nin koordinasyon içinde ve çatışma ihtimalini azaltarak hareket etmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.
CENTCOM TİTREMEYE BAŞLADI BİLDİRİYİ KALDIRDI
ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Türk ordusunun PKK/YPG terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığı karşısında geri adım attı ve Türkiye'yi tehdit etmek için yayınladığı bildiriyi yayından kaldırdı.
"Güçlerimizi tehlikeye sokan tehditlerle karşılaştığımızda meşru müdafaa hakkımızı kullanırız." ifadesini kullandı. Gönderide, Türkiye ismi geçmesede, operasyon ve bahsedilen bölgedeler Türk Silahlı Kuvvetleri hedef alındı.
CENTCOM KOMUTANI PKK KAMPLARINI ZİYARET ETTİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Kurilla'nın, 21 Ağustos'ta Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiği ve belirtilen iki kampa gittiği aktarıldı.
Kurilla'nın, Hol ve Roj kamplarının sözde yöneticileri ve burada tutulan kişilerle görüştüğüne işaret edilen açıklamada, CENTCOM Komutanı'nın buradaki "insani durumu, kamp güvenliğini artırma çabalarını ve rehabilitasyon süreçlerini" denetlediği ifade edildi.
Açıklamada, Kurilla'nın, kamplardakileri kendi ülkelerine iade etmek için çalıştıklarını ve bu sayede bölgede güvenlik sorunlarının azalacağını belirttiği kaydedildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU!
CENTCOM Komutanı'nın, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği vurgusu yaptığı aktarılan açıklamada, Kurilla'nın ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla da görüştüğü bildirildi.
HOL VE ROJ KAMPLARI
PKK/YPG, Haseke ilinde yer alan Hol ve Roj kamplarında, Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyelerinin aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.
Kamplarda, örgütün alıkoyduğu çoğu sivil on binlerce kişi insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.
BM ve sivil toplum örgütleri, 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun birkaç katı kişinin tutulduğunu ve insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN DOSTU ERIK KURILLA
CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla daha önce de defalarca kez terör örgütü PKK ile temas kurdu.
Ortadoğu'daki birçok işgale katıldığı biliniyor. Kurilla'nın Irak, Afganistan işgalinde bulunmuş ve birçok katliama imza atmıştı.
Kurilla binlerce sivilin ölmesinde rol aldı. Bölgeyi iyi tanıdığı bilinen Kurillla ABD'de yaptığı konuşmalarda PKK/PYD'yi övmüştü.
HER SEFERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR
Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin başındaki Mazlum Kobani ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında görüşmüştü. Daha önce, "Kürtler güvenilir bir müttefik" açıklamasıyla terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan Erik Kurilla, ABD'nin Irak ve Panama işgalleri dahil olmak üzere birçok işgale katıldı. Nisan 2022'de ABD Başkanı Joe Biden'ın isteğiyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atanan General Michael Erik Kurilla, neredeyse her fırsat bulduğunda Suriye'de yuvalanan PKK-YPG'li teröristlerle birlikte. Kurilla, sözde diğer bir terör örgütü IŞİD'e karşı mücadeleyi bahanesiyle, PKK-YPG'li teröristlere ülkesinin desteğini Türkiye'ye de gözdağı vererek sürdürüyor. Kurilla, PKK'lı teröristlerin güvenini sağlamak için de yoğun bir algı operasyonu yürütüyor.
KURILLA HER İŞGALDE VAR
Erik Kurilla, henüz genç bir subayken, 1989'da ABD'nin Panama işgaline katıldı. Bu işgalde beş binden fazla sivil öldü. Hayatını kaybeden sivillerin birçoğunun kimliği hala tespit edilemedi.
Michael Erik Kurilla, 1990'daki Körfez Savaşı'nda ön cephede savaştı. Körfez Savaşı sırasında uygulanan ekonomik ambargo ve ABD'nin kullandığı seyreltilmiş uranyum mermileri yüzünden 500 bini çocuk olmak üzere 800 bin sivil hayatını kaybetti.
Kurilla, daha sonra ABD'nin 1994'te Haiti'de tertiplediği askeri darbede görev aldı. Haiti, o darbeden sonra siyasi istikrara kavuşamadı.
Kurilla'nın bir sonraki görevi 2003'teki Irak işgaliydi. Erik Kurilla, işgalde 700 kişilik bir mekanize piyade taburuna kumandanlık etti. Üç defa vurulan Erik Kurilla, gazilik madalyası aldı. Komuta ettiği birlikten 13 asker öldü, 140 asker yaralandı.
Erik Kurilla, daha sonra ABD'nin Afganistan'daki işgal ordusunda görev aldı. Son görevi ise Suriye'deydi. Erik Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG de dahil olmak üzere IŞİD'e karşı savaşan Amerikan güçlerinin başına geçti.
Michael Erik Kurilla, 2003 Irak işgalinden bu yana Kuzey Irak'ta tanınan bir isim. Erik Kurilla, 8 Şubat 2022'de ABD Senatosu'nda konuşurken, terör örgütünün ABD'nin en önemli müttefiklerinden birisi olduğunu, "Erbil'deki dostlarımı birçok defa ziyaret ettim. Kürtler ile 2004'te Irak'ta görev aldığımdan beri temas halindeyim. Irak Kürtleri güvenilir bir müttefiktir." sözleriyle ifade etti.
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