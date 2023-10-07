CENTCOM PKK/YPG operasyonunda geri vitese taktı! Türkiye’yi tehdit etmek için yayınladığı bildiriyi kaldırdı

HER SEFERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin başındaki Mazlum Kobani ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında görüşmüştü. Daha önce, "Kürtler güvenilir bir müttefik" açıklamasıyla terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan Erik Kurilla, ABD'nin Irak ve Panama işgalleri dahil olmak üzere birçok işgale katıldı. Nisan 2022'de ABD Başkanı Joe Biden'ın isteğiyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atanan General Michael Erik Kurilla, neredeyse her fırsat bulduğunda Suriye'de yuvalanan PKK-YPG'li teröristlerle birlikte. Kurilla, sözde diğer bir terör örgütü IŞİD'e karşı mücadeleyi bahanesiyle, PKK-YPG'li teröristlere ülkesinin desteğini Türkiye'ye de gözdağı vererek sürdürüyor. Kurilla, PKK'lı teröristlerin güvenini sağlamak için de yoğun bir algı operasyonu yürütüyor.

KURILLA HER İŞGALDE VAR

Erik Kurilla, henüz genç bir subayken, 1989'da ABD'nin Panama işgaline katıldı. Bu işgalde beş binden fazla sivil öldü. Hayatını kaybeden sivillerin birçoğunun kimliği hala tespit edilemedi.