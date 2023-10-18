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Son dakika | MİT PKK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu Şirin Tokpınar İstanbul'da yakaladı

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Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Son dakika | MİT PKK’nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu Şirin Tokpınar İstanbul’da yakaladı

Son dakika haberi...MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

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