18 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Tunceli'de teröristlere ağır darbe: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika! Tunceli'de teröristlere ağır darbe: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
ABONE OL
Son dakika! Tunceli’de teröristlere ağır darbe: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tunceli’de Doludibek kırsalında düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü üyesi 2 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA