HEDEP’ten PKK medyası üzerinden CHP’ye ittifak mesajı: Seçeneksiz kaldılar seçenekleri olacağız

DEĞİŞİMCİLER HDPKK'YA YANAŞIYOR

Her fırsatta 'değişim' diyen ancak Kemal Kılıçaroğlu'nu deviremeyince rotayı İstanbul'a kıran Ekrem İmamoğlu, "Partiler üstü İstanbul ittifakı" söylemine sığınarak hem İYİ Parti'ye hem de HDPKK'ya ittifak için göz kırptı.

İmamoğlu'nun tavşan adayı olarak CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'nu Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolden vurdu, bu durumun ittifak potansiyelini zayıflattığını söyledi.