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Son dakika | HDP'li vekil Heval Bozdağ PKK'lı teröristleri taşırken yakalanmıştı! Fezlekesi Adalet Bakanlığı'nda

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Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Son dakika | HDP’li vekil Heval Bozdağ PKK’lı teröristleri taşırken yakalanmıştı! Fezlekesi Adalet Bakanlığı’nda

Son dakika haberi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 2 şahsın Ankara’dan Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesine götürülmesi eylemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçu yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

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