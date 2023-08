Kuveyt cephesinde beyaz perde hamlesi: Toplum değerlerini yok sayan filmler için harekete geçildi! “Barbie” ve “Talk to Me” filmlerine veto geldi

Barbie ve Talk to Me filmleri Kuveyt Enformasyon Bakanlığı Basın Yayın Müsteşar Yardımcısı ve Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi'ne takıldı. 'Talk to Me' 2022'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alırken Barbie ise çıktığı günden bu yana gişeye damgasını vuran filmler arasında yer aldı. Ele alınan konuların ahlaki değerlere aykırı olduğu gözlemlediği için Kuveyt makamları bu filmlerin üstüne çizdi.