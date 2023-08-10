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Kuveyt cephesinde beyaz perde hamlesi: Toplum değerlerini yok sayan filmler için harekete geçildi! “Barbie” ve “Talk to Me” filmlerine veto geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Kuveyt cephesinde beyaz perde hamlesi: Toplum değerlerini yok sayan filmler için harekete geçildi! “Barbie” ve “Talk to Me” filmlerine veto geldi

Kuveyt makamları, aile değerlerini yok sayan, toplum ve sosyal değerlere aykırı sahneleri ele alan filmleri yasaklılar listesine aldı. Son zamanların gişe rekorlarını kıran 21 Temmuz 2023 çıkışlı Barbie ve geçtiğimiz yıl vizyona giren Talk to Me de filminin gösterimi kaldırıldı.

Barbie ve Talk to Me filmleri Kuveyt Enformasyon Bakanlığı Basın Yayın Müsteşar Yardımcısı ve Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi'ne takıldı. 'Talk to Me' 2022'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alırken Barbie ise çıktığı günden bu yana gişeye damgasını vuran filmler arasında yer aldı. Ele alınan konuların ahlaki değerlere aykırı olduğu gözlemlediği için Kuveyt makamları bu filmlerin üstüne çizdi.

KUVEYT'TEN VETO GELDİ!

Komitenin toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri koruma çabaları çerçevesinde söz konusu filmlerin vizyona girmesini yasaklandığını işaret eden Sabii sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komite filmin vizyona girmesine izin vermeden önce, rahatsız edici sahnelerin silinmesini istiyor. Film, toplumun değerleriyle uyuşmayan bir mesaj içerdiğinde ise vizyona girmesine yasak getirilir. Bu, halkımızın değerleri ve geleneklerimizle bağdaşmayan içeriklere sahip her film için geçerlidir."

LÜBNAN'DA DA YASAKLANMIŞTI

Lübnan da Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini açıklamıştı.

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