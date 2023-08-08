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Koronavirüsün yeni varyantı: Eris! Hızla yayılmasının sebebi Barbie ve Oppenheimer mı?

İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. Yeni varyant, ülkede her 7 vakadan birini oluşturuyor. Bilim insanları Covid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin aynı anda vizyona girmesi ile milyonlarca kişinin sinemaya gitmesinden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:37
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Koronavirüsün yeni varyantı: Eris! Hızla yayılmasının sebebi Barbie ve Oppenheimer mı?

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.

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Koronavirüsün yeni varyantı: Eris! Hızla yayılmasının sebebi Barbie ve Oppenheimer mı?

Eris, yüzde 39,4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti.

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Koronavirüsün yeni varyantı: Eris! Hızla yayılmasının sebebi Barbie ve Oppenheimer mı?

Yetkililer, dünya genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın sürmesi sebebiyle durumu yakından izlediklerini bildirdi.

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Koronavirüsün yeni varyantı: Eris! Hızla yayılmasının sebebi Barbie ve Oppenheimer mı?

İngiltere'de Covid-19 enfeksiyonlarına ve aşılama oranlarına ilişkin rakamları tahmin eden Zoe Covid-19 Sempton Çalışmasına göre, 4 Temmuz'da 606 bin 656 olan tahmini vaka sayısı, 200 bin artarak 27 Temmuz'da 785 bin 980'e yükseldi.

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Koronavirüsün yeni varyantı: Eris! Hızla yayılmasının sebebi Barbie ve Oppenheimer mı?

KAPALI ALANLARDAKİ ETKİLEŞİM VE BAĞIŞIKLIĞIN AZALMASI ARTIŞA NEDEN OLABİLİR
Uzmanlar, ülkede Covid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin 21 Temmuz'da vizyona girmesinin ardından milyonlarca kişinin sinemaya akın etmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.