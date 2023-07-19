LGBT çetesinin hedefi yine çocuklar! Çizgi filmlerden sonra bu kez Hollywood üzerinden operasyon | Bu kez figüran: Barbie

Filmin konusu sinema eleştirilerinin yer aldığı internet sitelerinde şöyle yer aldı: "Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikâyesini konu ediyor. Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla gerçek dünyaya yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, kendi evinde dışlanmasına neden olan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Ken ise bu yolculuktan onu vazgeçirmek ister."