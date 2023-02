ABD Başkanı Biden Kiev’deyken Putin ’şeytan’ı ateşledi! Kutupları geçip hedefe ulaşıyor: Sarmat 10 şehri yok etme gücünde

Putin'e Polonya'nın başkenti Varşova'dan yanıt veren ABD lideri Joe Biden ise, üstüne basa basa "Ukrayna Rusya için bir zafer olmayacak" deyip ekledi:

"Putin NATO'da çatlak olacağını sandı ama NATO her zamankinden daha fazla birlik halinde. NATO, topraklarının her bir karışını savunacak, askeri ittifak kaya gibi sağlam. Bir yıl önce, dünya Kiev'in düşüşünü bekliyordu. Kiev'den yeni geldim. Kiev güçlü duruyor, Kiev gururlu duruyor, Kiev dik duruyor ve en önemlisi özgür... Bu savaş asla bir gereklilik değildi. Bir trajedi. Savaşı Başkan Putin seçti. Devam ettiği her bir gün de onun seçimi."