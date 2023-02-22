ABD Başkanı Biden Kiev'deyken Putin 'şeytan'ı ateşledi! Kutupları geçip hedefe ulaşıyor: Sarmat 10 şehri yok etme gücünde
Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde süper güçler birbirine meydan okudu. ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'i ziyaret ettiği sırada Rusya, füze düğmesine bastığını duyurdu. Putin'in beş yıl önce duyurduğu Sarmat adlı kıtalararası balistik füze, çok sayıda nükleer başlık taşıyabiliyor, Kuzey ve Güney kutbunu geçerek hedefe ulaşabiliyor. Bazı askeri uzmanlar 200 tonluk füzenin 10 şehri birden yok edebileceğini söylüyor.
Dünya dengelerini kökünden değiştiren saldırı emrinin üstünden 24 Şubat Cuma günü itibarıyla bir yıl geçmiş olacak. Ukrayna'nın bağımsızlığını tanımayan Vladimir Putin, Rus tanklarına işgal emri verip II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en korkunç katliamın ortaya çıkmasına yol açtı.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donbas'ta yer alan cephe hattında Rus işgalcilerin bir kez daha püskürtüldüğünü duyurdu. Rus ordusu, aylardır ele geçiremediği Bakhmut ve çevresine saldırılarını yoğunlaştırdı ancak Zelensiky'nin verdiği bilgiye göre cephe hattında herhangi bir değişiklik yok. Özellikle Bakhmut ve Liman çevresindeki muharebeler şiddetli. Rus işgalcilerin tüm silahlarıyla saldırdığı, hatta gözyaşartıcı bomba bile kullandığı gelen bilgiler arasında.
Putin'e Polonya'nın başkenti Varşova'dan yanıt veren ABD lideri Joe Biden ise, üstüne basa basa "Ukrayna Rusya için bir zafer olmayacak" deyip ekledi:
"Putin NATO'da çatlak olacağını sandı ama NATO her zamankinden daha fazla birlik halinde. NATO, topraklarının her bir karışını savunacak, askeri ittifak kaya gibi sağlam. Bir yıl önce, dünya Kiev'in düşüşünü bekliyordu. Kiev'den yeni geldim. Kiev güçlü duruyor, Kiev gururlu duruyor, Kiev dik duruyor ve en önemlisi özgür... Bu savaş asla bir gereklilik değildi. Bir trajedi. Savaşı Başkan Putin seçti. Devam ettiği her bir gün de onun seçimi."
ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan 'Yeni START' anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor. Nükleer bir savaşın önlenmesini amaçlayan anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.
Anlaşma, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olan ABD ve Rusya'nın yerleştireceği stratejik nükleer savaş başlıklarını her ülke için 1550 adet ile sınırlandırıyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de dolmuştu. Rusya ve ABD karşılıklı olarak anlaşmayı 5 yıl uzatmışlardı.
'EN KESKİN TIRMANIŞ'
BBC muhabiri Pavel Aksenov, 'Yeni START' anlaşmasının dondurulmasının sonuçları ne olur?' sorusunu yöneltip Vladimir Putin'in duyurduğu kararın savaşın başından beri en keskin tırmanış olduğunu belirtiyor. Tarafların artık birbirini kontrol etmeyeceğinin altını çizen Aksenov, yeni dönemde bir belirsizlik ikliminin hüküm süreceğini yazdı.
SARMAT SÜRPRİZİ!
Amerikan CNN International ise, ABD lideri Biden Kiev'i ziyaret ederken Rusya'nın füze düğmesine bastığını ancak başarısız bir deneme gerçekleştirdiğini duyurdu. Putin tarafından beş yıl önce duyurulan Sarmat adlı kıtalararası balistik füze, Joe Biden Kiev'deyken ateşlendi.
CNN'ne bilgi veren kaynaklar, başarısız olan füze testini Moskova'nın Washington'a önceden bildirdiğini söyledi. ABD, Batılı ülkeler tarafından 'Şeytan' adı takılan 18 bin kilometre menzilli Sarmat'ın test edilmesini bir tırmanış olarak görmedi. CNN, Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında başarısız füze denemesinden söz etmediğini de ekledi.
Rus ordusunun envanterine kısa sürede girmesi beklenen Sarmat füzesi, çok sayıda nükleer başlık taşıyabiliyor, Kuzey ve Güney kutbunu geçerek hedefe ulaşabiliyor. Bazı askeri uzmanlar 200 tonluk füzenin 10 şehri birden yok edebileceğini söylüyor.
PUTİN BİR YILDA 180 BİN ASKER KAYBETTİ
Fransız haber ajansı AFP, birinci yılı dolan savaşın ürkütücü bilançosunu yayınladı. Rus ordusunun geride kalan 12 ayda 180 bin askerini kaybettiği tahmin ediliyor. Norveç'in tahminine göre, savaşa sürülen 180 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı. Norveç, Ukrayna ordusunun ise 100 bin askerini yitirdiği tahmininde bulunuyor. Diğer batılı kaynaklar her iki tarafın da 150 bin asker kaybettiğini tahmin ediyor.
Sovyetler Birliği rodusu 1979 yılında Afganistan'ı girişmiş, 10 yıllık savaş sonunda 15 bin Rus askeri öldürülmüştü.
Kiev yönetimi, Rus işgalcilerin saldırılarında 20 bin sivilin yaşamını yitirdiğini söylüyor. Batılı kaynakların sivil kayıplara ilişkin tahmini ise, 40 bine kadar çıkıyor. Birleşmiş Milletler (BM) 21 bin sivilin öldüğünü ya da yaralandığını kaydediyor ancak gerçek sayının çok daha fazla olabileceğini de ekliyor.
Rus ordusunun savaşın ikinci ayında çekildiği Kiev yakınlarındaki Buça'dan gelen görüntüler ise, hafızalardan yıllarca silinmeyecek. Rus birliklerinin infaz ettiği sivillerin cesetleri her yerdeydi, sokaklarda, evlerin bahçelerinde. Avrupa Birliği, yaklaşık 65 bin savaş suçu şüphesi bildirildiğini aktarıyor.
Avrupa'da II. Dünya Savaşı'nın ardından en büyük göçmen krizine yol açan işgal, 8 milyon Ukraynalının ülkelerini terk etmesine neden oldu.
İLK KEZ YAYINLANAN FOTOĞRAFLAR
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, işgalin yıldönümünde daha önce hiç görülmeyen fotoğrafları dünyaya servis etti. Ukrayna'dan hafızalara kazınan çok sayıda trajedi görüntüsünün geldiğini aktaran AP, ancak bazı karelerin bugüne kadar yayınlanmadığını vurguladı.
AP'nin geçtiği fotoğraflarda hastane koridorları, savaşın kurbanlarını bekleyen boş mezarlar, toplu mezarda görünen yüzler, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve yan yana bırakılmış asker cesetleri var.
24 Şubat 2022'de başlayan Rus işgali, Vladimir Putin için bir hezimete dönüştü. Kiev, Harkov ve Herson'dan utanç verici bir şekilde çekilmek zorunda kalan Rus birlikleri, halihazırda yalnızca Kırım'la Donetsk arasında bir kara bağlantısını elinde tutuyor. Rus lider Putin, aylarca direndiği seferberlik kararını Eylül 2022'de 'kısmi' olarak ilan etti, 300 bin yedek askeri cepheye sürdü.
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