New York’u fareler bastı! Sıçan Şefi’ne 170 bin dolar maaş
ABD’nin New York kentini fareler bastı. New York Belediye Başkanlığı, farelerle savaşmak için halk arasında “sıçan şefi” olarak adlandırılan bir “kemirgen azaltma yöneticisi” aradığını duyurdu. İşe alınan kişiye 170 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 167 bin lira) maaş verileceği belirtildi.
Eldeki yöntemlerle hayvanlarla mücadele etmekte yetersiz kalan New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ofisi ilginç bir iş ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilanda kentin "gerçek düşmanı" ile savaşmak için bir "kemirgen azaltma yöneticisi" arandığı duyuruldu.
170 BİN DOLARA VARAN MAAŞ
Bu hafta yayınlanan ve esprili bir dille yazılan iş ilanında "ideal adayın yüksek motivasyonlu ve biraz kana susamış biri olması" gerektiği bildirildi. Rol için seçilen kişiye yıllık olarak 120 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 236 bin lira) ile 170 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 167 bin lira) arasında bir maaş verileceği belirtildi.
İlanda şu ifadeler kullanıldı:
"FARELER İÇİN BAŞ BELASI OLMALI"
"Fareler bu iş ilanından nefret edecek. Ancak 8,8 milyon nüfusa sahip New York, fare popülasyonunu azaltmak, temizliği artırmak ve vebayı önlemek için sizinle birlikte çalışmaya hazır. İdeal aday, kurnaz ve tam anlamıyla fareler için bir baş belası olmalı. Bu dayanıklılık ve beceri gerektiren 7/24 bir iş. İşin sorumlulukları arasında fare azaltma stratejileri geliştirmek, şehir kurumları genelinde projeleri ve politika girişimlerini yönetmek ve uygulamalı imha teknikleriyle cepheden liderlik yapmak yer alıyor."
ABD'NİN EN ÇİRKİN İKİNCİ KENTİ
Diğer taraftan, haşere kontrol şirketi Orkin'in son yıllık sıralamasına göre New York, ABD'nin "en çirkin ikinci" kenti oldu. ABD'nin en çirkin kenti ünvanı ise Illiniois eyatinde yer alan Chicago'ya ait. Ekim ayı itibarıyla, New York'un sanitasyon departmanı 2022'de 21 bin 600'den fazla fare şikayeti bildirdi ve oran 2019'a göre yüzde 67 arttı.
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