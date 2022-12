New York’u fareler bastı! Sıçan Şefi’ne 170 bin dolar maaş

ABD'NİN EN ÇİRKİN İKİNCİ KENTİ

Diğer taraftan, haşere kontrol şirketi Orkin'in son yıllık sıralamasına göre New York, ABD'nin "en çirkin ikinci" kenti oldu. ABD'nin en çirkin kenti ünvanı ise Illiniois eyatinde yer alan Chicago'ya ait. Ekim ayı itibarıyla, New York'un sanitasyon departmanı 2022'de 21 bin 600'den fazla fare şikayeti bildirdi ve oran 2019'a göre yüzde 67 arttı.