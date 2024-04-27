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İYİ Parti'de karar günü! Yeni genel başkan belli oluyor! Meral Akşener'den veda konuşması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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İYİ Parti’de karar günü! Yeni genel başkan belli oluyor! Meral Akşener’den veda konuşması...

İYİ Parti'de sonucu merakla beklenen 5.Olağanüstü Kongre bugün yapılacak. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmayacağı kongrede 3 aday yarışacak. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık için yarışacak isimler arasında Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın yer alıyor.

Yerel seçim sonuçlarının ardından Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor. Meral Akşener'in aday olmadığı kurultayda Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın yarışacak.

1302 KİŞİ OY KULLANACAK

Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak. İYİ Parti Kurultayında 1302 kayıtlı delege oy kullanacak. Ankara Ticaret Odası Kongre merkezinde gerçekleşecek kongreye seyirci alınmayacak.

DERVİŞOĞLU: SEÇİM ANALİZİ YAPMADAN KONGREYE GİDİYORUZ

Kongrede yarışacak bir diğer isim Müsavat Dervişoğlu ise katıldığı bir televizyon programında hür ve müstakil girmek doğru muydu sorusuna cevap verdi. "Biz bütün bunların değerlendirmesini doğru bir biçimde yapabilme imkanına sahip olamadan kongreye gittik. Keşke bunların analizini yapabilseydik, özeleştirilerde bulunsaydık. Genel başkan olduğum günden itibaren o sürecin analiziyle alakalı bir değerlendirme çalışması yapacağım" dedi.

AYDIN: İŞBİRLİKLERİ İÇİN AÇIĞIZ

Koray Aydın verdiği bir röportajda eğer genel başkan seçilirse muhalefet ile kavga etmek yerine iktidarın yanlışlarını dile getireceklerini, sadece CHP değil, daha geniş işbirlikleri için açık olduklarını belirtti. Koray Aydın, yerel seçimde eğer iş birliği yapılsaydı İYİ Parti'nin çok sayıda belediye başkanı olacağını daha güçlü olacağını söyledi.

AKŞENER KONGREDE VEDA KONUŞMASI YAPACAK

Adaylar, 40'ar dakika konuşma yapacak. Kongrede Meral Akşener'in de veda konuşmasında duygusal mesajlar içereceği belirtiliyor.

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