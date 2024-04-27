İYİ Parti’de karar günü! Yeni genel başkan belli oluyor! Meral Akşener’den veda konuşması...

DERVİŞOĞLU: SEÇİM ANALİZİ YAPMADAN KONGREYE GİDİYORUZ

Kongrede yarışacak bir diğer isim Müsavat Dervişoğlu ise katıldığı bir televizyon programında hür ve müstakil girmek doğru muydu sorusuna cevap verdi. "Biz bütün bunların değerlendirmesini doğru bir biçimde yapabilme imkanına sahip olamadan kongreye gittik. Keşke bunların analizini yapabilseydik, özeleştirilerde bulunsaydık. Genel başkan olduğum günden itibaren o sürecin analiziyle alakalı bir değerlendirme çalışması yapacağım" dedi.