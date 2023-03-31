250 bin Müslüman Mescid-i Aksa’da saf tuttu

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyenler Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda yoğunluğa neden oldu.

Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mescid-i Aksa içindeki mescitlerin yanı sıra Harem-i Şerif'in bahçe ve avlularını doldurarak saf tuttu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da ramazan ayının ikinci cumasına 250 bin kişi katıldı.