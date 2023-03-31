250 bin Müslüman Mescid-i Aksa’da saf tuttu
İşgalci İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 250 bin Filistinli ve yabancı Müslüman, ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti.
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyenler Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda yoğunluğa neden oldu.
Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mescid-i Aksa içindeki mescitlerin yanı sıra Harem-i Şerif'in bahçe ve avlularını doldurarak saf tuttu.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da ramazan ayının ikinci cumasına 250 bin kişi katıldı.
Vakıflar İdaresine bağlı onlarca gönüllü de Harem-i Şerif'te ibadet düzeninin sağlanması için görev aldı.
İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde güvenlik önlemleri ve kısıtlamalarını artırdı. İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin polis gücünün Eski Şehir'e konuşlandırıldığını duyurdu.
İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİNLİLERİN KUDÜS'E GİRİŞİNİ KISITLADI
Öte yandan, İsrail güçleri, ramazanın ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişini engelledi.
Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçişlerdeki kontrol noktalarına takviye birlikler gönderen İsrail askerleri, kimlik kontrolü yaptığı 55 yaş altındaki erkeklerin geçişine izin vermedi.
Doğu Kudüs'ün güneyindeki "300" isimli kontrol noktası ile kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktasından geçmek isteyen Filistinliler izdiham oluşturdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? 2023 Bayram tatili 9 gün mü? Dini Günler takvimi
- YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? 2023 Üniversite sınavı geç başvurular ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar?
- KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel kadro ve branşlar...
- İbn-i Sina'nın "Ramazan" reçetesi ortaya çıktı! Ne susuzluk kalacak ne de açlık: Bu resmen 850 yıllık mucize...
- MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan 3.500 engelli öğretmen kadroda! Atama başvuru tarihleri ne zaman?
- TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...
- Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!
- Cuma Hutbesi: 31 Mart bugünkü hutbenin konusu ne? Zekat: İslam'ın Dayanışma Köprüsü! Diyanet Tam metin PDF indir!
- 30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ
- Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Mart son dakika deprem! AFAD- Kandilli son depremler!
- Survivor Kardelen neden yok, elendi mi? 2023 Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl?