Kabe'de hasretle beklenen tablo! Eski günlerine döndü! Adım atacak yer yok
11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle yeryüzünde inşa edilmiş ilk mabet olan Kabe'de Ramazan bereketi yaşanıyor. Binlerce Müslüman Kabe'de ibadet ederken avluda adım atacak yer kalmadığı görüldü.
11 ayın sultanı Ramazan geldi, gönüllere huzur doldu. Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram içerisinde yer alan Kabe de, bu Ramazan en kalabalık günlerinden birini yaşadı.
ADIM ATACAK YER KALMADI
Dünyanın dört bir yanında binlerce Müslüman, Kabe'ye akın etti. Kutsal mekanın avlusunda adım atacak yer kalmadı.
Kabe'yi gören balkonlar bile dolup, taştı.
KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE TEK BİR KİŞİ YOKTU
İnsan seli görenleri duygulandırırken, akıllara 2 yıl önceki dönemi getirdi. Koronavirüs, dünya geneline yayılırken; Müslümanlar Kabe'den mahrum kalmış, binlerce hac vazifesi iptal edilmişti.
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