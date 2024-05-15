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A101 16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Cam elektrikli cezve, Termos, Kamp ocağı, Elektrikli Bisiklet uyguna satışta

Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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A101 16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Cam elektrikli cezve, Termos, Kamp ocağı, Elektrikli Bisiklet uyguna satışta

A101 16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında JVC 65" Ultra HD Android Tv, Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, Kiwi Gazlı Barbekü, Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça, Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi ve Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte A101’in yeni indirim afişi…

A101 16 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları açıklandı. 23 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL, Hi-Level 50" UHD Tizen Tv 10.999 TL, JVC 40" Full HD Android Led Tv 8.999 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL, Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL, Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL, Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL, Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL, Kiwi Çubuk El Blender 329 TL, Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL, Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL, Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte A101 haftanın indirimli ürünleri…

16 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL

Hi-Level 50" UHD Tizen Tv 10.999 TL

JVC 40" Full HD Android Led Tv 8.999 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL

Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL

Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL

Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL

Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL

Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL

Kiwi Çubuk El Blender 329 TL

Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL

Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL

Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL

Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi 599 TL

Sinbo Dijital Baskül 169 TL

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 549 TL

Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça 749 TL

Emaye Kek & Turta Kalıbı Çeşitleri 99,90 TL

Orcamp Termos 1 Litre 679 TL

Pompalı Termos 1,9 Litre 299 TL

Piknik Seti 32 Parça 149 TL

Piknik Sepeti 179 TL

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