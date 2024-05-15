A101 16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Cam elektrikli cezve, Termos, Kamp ocağı, Elektrikli Bisiklet uyguna satışta
A101 16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında JVC 65" Ultra HD Android Tv, Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, Kiwi Gazlı Barbekü, Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça, Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi ve Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte A101’in yeni indirim afişi…
A101 16 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları açıklandı. 23 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL, Hi-Level 50" UHD Tizen Tv 10.999 TL, JVC 40" Full HD Android Led Tv 8.999 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL, Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL, Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL, Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL, Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL, Kiwi Çubuk El Blender 329 TL, Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL, Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL, Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte A101 haftanın indirimli ürünleri…
16 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL
Hi-Level 50" UHD Tizen Tv 10.999 TL
JVC 40" Full HD Android Led Tv 8.999 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL
Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL
Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL
Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL
Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL
Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL
Kiwi Çubuk El Blender 329 TL
Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL
Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL
Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL
Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi 599 TL
Sinbo Dijital Baskül 169 TL
Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 549 TL
Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça 749 TL
Emaye Kek & Turta Kalıbı Çeşitleri 99,90 TL
Orcamp Termos 1 Litre 679 TL
Pompalı Termos 1,9 Litre 299 TL
Piknik Seti 32 Parça 149 TL
Piknik Sepeti 179 TL
Emaye Sahan-Tencere Pratik Set 2'li 399 TL
Emaye Kamp Kettle 2 Litre 429 TL
Çantalı Portatif Ocak 599 TL
Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 230 gr 279 TL
Turbo Kamp Ocağı 169 TL
Solar Kamp Duşu 199 TL
Çakmaklı Kartuş Pürmüz 227 gr 269 TL
Çift Katmanlı Çelik Su Şişesi 500 ml 270 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş’ın kasası doldu taşacak! Rekor kırıp gidiyor: Güle güle…
- 6'nın üzerinde deprem gerçekleşebilir! Uzman isim peş peşe sıraladı: 2 farklı senaryo... Peki ne zaman ve hangi büyüklükte olacak?
- 48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!
- Liste yayımlandı! Emekliye 2+1'lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...
- BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama 2024 | BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nereden alınır?
- Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...
- Toplu para ödeyene muhteşem emeklilik jesti! 3549-4956-5577 gün primi birikene şahane fırsat
- İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli
- ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay
- Araba Camındaki Siyah Noktaların Gizli Anlamı: Dikkatli Olun!
- HAVA DURUMU | 9 il için alarm! Meteorolojiden sel ve su baskını uyarısı geldi
- Hamam böcekleri korkudan hemen ters dönecek! İşte evinizi koşarak terk ettirecek yöntem