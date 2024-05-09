A101 10 Mayıs aktüel kataloğu yayınladı! A101’e uygun fiyata 3 musluklu su sebili, dikiş makinesi, hamur makinesi, halı yıkama makinesi satışta

Herkesin merakla beklediği A101 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler ve fiyatları belli oldu. 16 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak fırsatlar kapsamında Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL, Philips 50" UHD Smart Led Tv 16.999 TL, JVC 43" Full HD Android Led Tv 9.999 TL, Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL, Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL, Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL, Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL, Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL, HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL, Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 haftanın indir afişi…

A101 10 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU