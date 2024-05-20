Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Vekili ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İhlam Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekletirdi. İşte görüşmelerde ele alınan konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 20, 2024
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın beraberindeki heyet üyeleriyle…
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TAZİYE DİLEKLERİ!
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte elim bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini iletti, taziyelerini sundu ve sabır diledi.
KARDEŞLİK VURGUSU!
Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 20, 2024
Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan…
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye'nin süreci yakından izlediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini söyledi.
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