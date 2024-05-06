BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’e Off Road Benzinli ATV, Braun Blender Seti, Air Fryerli Mini Fırın uyguna geliyor
BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünlerin arasında Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV, Philips Air Fryer, Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı, Braun Blender Seti, Ocak Üstü Tost Tavası ve 3 Kapaklı Gardırop dikkat çeken ürünlerin başında yerini aldı. İşte BİM indirim afişi…
BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatların belli oldu. 17 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL, Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL, Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL, Braun Blender Seti 1. 799 TL, Philips Air Fryer 6.199 TL, Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL, 3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL, Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL, Desenli Katlanır Masa 499 TL, Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL, Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL, Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL, Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL fiyata satışa sunuluyor. İşte BİM haftanın indirim listesi…
BİM 10 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL
Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL
Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL
Braun Blender Seti 1. 799 TL
Philips Air Fryer 6.199 TL
Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL
3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL
Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL
Desenli Katlanır Masa 499 TL
Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL
Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL
Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 349 TL
Bonera Fırın Tepsisi 329 TL
Chef's Tava Seti 2'li 349 TL
Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 249 TL
Metal Patates Soğan Kovası 129 TL
Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 55 TL
Tek Fiyat Ürünler 34,50 TL
Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL
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