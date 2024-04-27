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BİM 3 Mayıs aktüel ürünler yayınladı! BİM’de Akıllı Tartı, Akıllı gece lambası, Mutfak Tartısı, Akülü Ağaç Kesme Testeresi satışa sunulacak

Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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BİM 3 Mayıs aktüel ürünler yayınladı! BİM’de Akıllı Tartı, Akıllı gece lambası, Mutfak Tartısı, Akülü Ağaç Kesme Testeresi satışa sunulacak

BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim kataloğunda Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, Güral Porselen 24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı, Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge, Berlin Düdükü Tencere Seti, Fakir Mikrodalga Fırın ve SGS Akülü Ağaç Kesme Testeresi uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte BİM indirim afişi…

BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi fiyatları ile birlikte yayınladı. 10 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL, GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3.499 TL, Polosmart Smart Tartı 329 TL, Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL, Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL, Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL, 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL, Heifer Mega Robot Blender Set 1.299 TL, Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.199 TL, Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL, fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte haftanın indirim listesi…

BİM 3 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2.999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL

GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3.499 TL

Polosmart Smart Tartı 329 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL

Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL

Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.999 TL

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 7.299 TL

4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 1.299 TL

Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.199 TL

Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL

Abdullah Efendi Keyif Sütlü Tğrk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL

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