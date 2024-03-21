ŞOK 23 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta ŞOK’a Karcher temizlik ürünleri uygun fiyata geliyor

ŞOK 23 Mart aktüel ürünler kataloğunda yepyeni ürüneler ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. 30 mart tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Karcher SV7 buharlı temizlik robotu, Karcher VC700 W toz torbalı süpürge, Karcher VC 4 my hom dikey şartjlı süpürge, Karcher VC 3 700 W toz torbasız süpürge, Karcher FC7 kablosuz zemin temizleme makinesi en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Ayrıca Katalogda Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Su arıtma cihazının yanı sıra yüzlerce ürün daha uygun fiyatta satışa sunuluyor. İşte haftanın tam sayfa indirim listesi ve fiyatları…

ŞOK 23 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU