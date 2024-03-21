ŞOK 21 Mart aktüel ürünler kataloğu: iPhone 15, Dyson dikey süpürge, Xiamo Read Mi Note 13 Pro, Wioji Şarjlı mini süpürge
ŞOK 21 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 23 Mart tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda birbirinden farklı ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte ŞOK haftanın indirim listesi…
ŞOK'un 21 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. Haftanın indirimli ürünler arasında iPhone 15, Dyson dikey süpürge, Xiamo Read Mi Note 13 Pro, Wioji Şarjlı mini süpürge, Wiami Buharlı fritöz, Altus çamaşır makinesi ve abajur çeşitleri en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor. işte ŞOK haftanın indirim afişi…
ŞOK 21 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
120x170 cm Koza Halı Peluş Halı 559 TL,
80x150 cm Koza Halı Peluş Halı 319 TL,
Koltuk Örtüsü 119 TL
Kemer 54,95 TL
Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL,
Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL
Tüylü Kırlent Kılıfı 79,95 TL
Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 169 TL,
Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi 59,95 TL,
Hanoi Kuleleri 99,95 TL,
Zeka Küpü 49,95 TL,
Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL
Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL
Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL,
Charm Bebek Aksesuarlı Set 79,95 TL,
Kaydırak 499 TL Uçak Çeşitleri 249 TL,
Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı 149 TL
Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.499 TL,
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL,
Kumsal Ezme Karnıyarık Tencere 349 TL,
Kumsal Ezme Tencere 349 TL,
Kumsal Ezme Tava 179 TL
Katlanır Yaprak Masa 499 TL
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