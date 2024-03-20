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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 20 Mart indirim kataloğu yayınladı! Kaşar peynir 205,00 TL’ye, tost peyniri 185,00 TL’ye, tereyağı 259,00 TL’ye, süt 22,50 TL’ye satışta

Tarım Kredi Market 20 Mart indirim kataloğu yayınladı! Kaşar peynir 205,00 TL’ye, tost peyniri 185,00 TL’ye, tereyağı 259,00 TL’ye, süt 22,50 TL’ye satışta

Tarım Kredi Market 20 Mart indirim kataloğu yayınlandı. Ramazan ayına özel düzenlenen kampanya kapsamında bütün piliç 59.00 TL'ye, dana pastırma 106,90 TL'ye, beyaz peynir 129,90 TL'ye, kaşar peynir 205,00 TL'ye, tost peyniri 185,00 TL'ye, tereyağı 259,00 TL'ye satışa sunulacak. İşte TK haftanın indirim afişi…

Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:57
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Tarım Kredi Market 20 Mart indirim kataloğu yayınladı! Kaşar peynir 205,00 TL’ye, tost peyniri 185,00 TL’ye, tereyağı 259,00 TL’ye, süt 22,50 TL’ye satışta

Tarım Kredi Market Ramazan ayının ikinci indirim kampanyası olan 20 Mart – 14 Nisan 2024 kataloğunu yayınladı. Yayınlanan yeni katalog ile birlikte bütün piliç 59.00 TL'ye, dana pastırma 106,90 TL'ye, beyaz peynir 129,90 TL'ye, kaşar peynir 205,00 TL'ye, tost peyniri 185,00 TL'ye, tereyağı 259,00 TL'ye, süt 22,50 TL'ye, kadayıf 34,50 TL'ye, un 76,90 TL'ye, zeytin 75,00 TL'ye, yumurta 56,90 TL'ye, pilavlık bulgur 19,50 TL'ye, Pirinç 40,50 TL'ye düşüyor. Söz konusu ürünlerin yanı sıra beraberinde onlarca üründe daha indirim devam edecek. İşte TK indirim listesi ve yeni fiyatlar…

TARIM KREDİ MARKET 20 MART 2024 İNDİRİM KATALOĞU

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Tarım Kredi Market 20 Mart indirim kataloğu yayınladı! Kaşar peynir 205,00 TL’ye, tost peyniri 185,00 TL’ye, tereyağı 259,00 TL’ye, süt 22,50 TL’ye satışta

SUPERFRESH SÜT MISIRI 3'LÜ 49,90 TL

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Tarım Kredi Market 20 Mart indirim kataloğu yayınladı! Kaşar peynir 205,00 TL’ye, tost peyniri 185,00 TL’ye, tereyağı 259,00 TL’ye, süt 22,50 TL’ye satışta

TUKAŞ KETÇAP MAYONEZ 66,90 TL

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Tarım Kredi Market 20 Mart indirim kataloğu yayınladı! Kaşar peynir 205,00 TL’ye, tost peyniri 185,00 TL’ye, tereyağı 259,00 TL’ye, süt 22,50 TL’ye satışta

BİZİM PAKET MARGARİN 19,00 TL

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Tarım Kredi Market 20 Mart indirim kataloğu yayınladı! Kaşar peynir 205,00 TL’ye, tost peyniri 185,00 TL’ye, tereyağı 259,00 TL’ye, süt 22,50 TL’ye satışta

ANADOLU ŞEHRİYE ÇEŞİTLERİ 10,50 TL