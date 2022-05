YÜKSEL AYTUĞ

Cinci hocalar, cahil insanların kanını emmeye devam ediyor. Ne yazık ki yıllardır bu sorunun üstesinden bir türlü gelemiyoruz. Bunun önündeki en büyük engel ise eğitimsizlik.Bu konudaki en çarpıcı örneklerden biri de geçen hafta atv ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında karşımıza çıktı.Saliç Özcan adlı kadın, ruhsal rahatsızlığı için gittiği sözde hoca tarafından "İçine cinler girmiş"denilerek 100 binlerce lira dolandırıldı. Hatta bu yolda evini barkını bile satmak zorunda bırakıldı. Dolandırılan Saliç Hanım, söz konusu hoca tarafından "aklının alındığını" iddia edip, evde köpek gibi havlamaya başladığını söyleyince başta Müge Anlı olmak üzere herkes donakaldı. Müge Anlı daha sonra benzer olayların tümünde olduğu gibi meşhur Palu ailesinin hikayesini hatırlatarak, "Bu hoca ve büyü işlerinin sonunun nereye vardığını hepimiz gördük. Aman dikkat" deyip izleyicileri bir kez daha uyardı. Daha sonra başka bir hoca tarafından büyünün bozulduğunu iddia eden yaşlı kadın ise stüdyoda nasıl havlatıldığını gösterdi. Kadının anlattıkları ibret vericiydi:"Aklımızı ve paralarımızı aldı. Ben ve çocuklarım hayattan kendimizi koparttık. Resmen canlı cenazeydik. Sağlık ve akıl yoktu. Bizi mezara sokup sokup çıkardı. En son başka bir adam beni kurtardı. Sözde hoca bana evimi sattırıp büyük bir operasyon yaptı. Evimizi sattığımızı bile söyleyemiyorduk. Sanki ağzımıza kilit vurmuştu. Muska ve macun yaptı. Çocuklarımla beraber kullandık. Yıllarca köpek gibi havladım..."Aman ki ne aman... Dolandırıcılığın türlü metoduyla boğuştuğumuz, koca koca profesörleri, finans uzmanlarını, hukukçuları bile kurban verdiğimiz bu "dümencilik" çağında sakın ola ki sözde hocaların dümen suyuna kapılmayın. Allah hepimize akıl vermiş. Önce bu nimetten faydalanın...Nilüfer'i izliyor musunuz, Nilüfer'i?.. Son albümü Kendine Bi' Şans Ver'e ve onun çıkış şarkısı Boşver'e bayıldım. Klipteki Nilüfer'e ise daha çok bayıldım. Şu geçen zalim yıllar sadece bize mi düşman yahu? Bu ne güzellik, bu ne zarafet, bu ne dinamizm?..Yıllardır pop müziğin zirvelerinde sadece sesi ve nefesiyle kalabilen ender sanatçılarımızdandır Nilüfer... Onu Marmara Adası'ndaki mütevazı aile otelimizin terasında usul usul İngilizce, İtalyanca şarkılar söylediği 14-15 yaşlarından beri tanır ve dikkatle takip ederim. İşini aşkla, sevdayla yaptığını her zaman belli eder. Baskın duygusal karakteri nedeniyle ona hep yüreği yol gösterir. Bu durum onu kimi zaman özel yaşamında girdaplara sürüklese de kalbinin rehberliğinden asla vazgeçmez. Kim bilir belki de her şarkısının bize geçmesinin sebebi bu doğallığı, samimiyetidir...Sokak argosundan şarkı sözü üretilen, sadece üç akort üzerine beste yapılan, bırakın klasik olmayı listede iki hafta bile barınamayan uçucu şarkıların evreninde bize "Oh be, müzik varmış" dedirten Nilüfer'e bir kez daha teşekkürler...Yıllardır "Dizi atv'de izlenir" sloganının altını hakkıyla dolduran atv, yaz boyunca ilgiyle izlenecek yeni dizilerini teker teker ekrana sürmeye hazırlanıyor.Gül Masalı ve Sevmek Zamanı adlı yeni dizilerin tanıtımları bile büyük ilgi gördü. Bunda en büyük pay, yüzü eskimemiş genç oyuncuların başrolleri paylaşması. Zira seyirci kendi keşfettiği oyunculara daha fazla tutunuyor. Gül Masalı'nda Gülper Özdemir -Erdem Kaynarca, Sevmek Zamanı'nda da Deniz Işın -İlhan Şen çiftleri, yaz aylarının en çok konuşulan ekran aşkları olmaya aday.BBC News'teki altyazıda "Manchester United are rubbish" (Manchester United çöptür) ibaresi belirdi. Kanal, olayın teknik bir hatadan kaynaklandığın belirterek, United taraftarından defalarca özür dilemek zorunda kaldı.İstanbul'da Dişilik Okulu açıldı. Ben de toplumda kadın üzerinden para kazanmayı iş edinen sözde danışmanlar için Kişilik Okulu açmayı düşünüyorum."Haklı olmak değil, mutlu olmak önemlidir." (Müge Anlı'nın telefonuna duvar kağıdı yaptığı anlamlı söz)