YÜKSEL AYTUĞ

Geçen pazar günü bu köşede Kaz Dağları'nı bekleyen büyük tehlikeden söz etmiştim. Ülkenin dört bir yanı orman yangınlarıyla kavrulurken bir tehdit de Kaz Dağları için uğursuz PKK'dan gelmişti. Örgüt, Avrupa merkezli televizyon ve gazetelerinden Türkiye'yi açık açık tehdit etmiş, "Uzlaşmaya yanaşmazsanız, Kaz Dağları'nı yakarız" diye başlıklar atmıştı.

Yöreyi çok yakından tanıdığım için ben de önce Kaz Dağları'nın zenginliklerinden söz etmiş, 'Türkiye'nin oksijen çadırının' korunmasının milli bir görev olduğunu belirtmiş, ilgilileri naçizane uyarmaya çalışmıştım. Ben bu yazıyı yazdıktan 24 saat sonra Kaz Dağları'nda yangın başladı. Sürekli yangın çıkan Edremit'e yakın bölgeyi yeniden tutuşturdular. "Tutuşturdular" diyorum, çünkü yetkililerin yaptığı açıklamada sabotaj ihtimalinden söz ediliyordu. Yangın iki gün süren büyük mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Neyse ki aynı anda başka büyük orman yangını çıkmadığı için 16 uçak ve helikopter bölgeye yoğunlaştı. Karadan da 100'e yakın ekip mücadeleye destek verince felaket görece az bir hasarla atlatıldı.

Kaz Dağları çok büyük bir coğrafi alan. Her metrekaresinin askeri tedbirlerle denetlenmesi mümkün değil tabii ki. Şu anda bölge halkının duyarlılığına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bazı yerlerde olduğu gibi yol kesip, kimlik sorsunlar demiyorum ama vatandaşın dikkat kesilmesinde fayda var.



Gökhan Gönül'den Didem Arslan'a sert defans

Son yılların en ilginç 'çıktı' haberi, milli futbolcu Gökhan Gönül'ün 27 yıl sonra ortaya çıkan kardeşiydi. Bu, gündüz kuşağı reality programları için de büyük fırsattı doğal olarak. Nitekim Show TV'deki Didem Arslan ve ekibi işin üzerine atladı. Kardeş Can canlı yayına çıkarıldı. Hemen ardından da Gökhan Gönül ile telefon bağlantısı kuruldu. Gökhan, "Üç kardeştik, şimdi dört oldu. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum" dedi.

Ancak Didem Arslan, sıkı sıkı tuttuğu reytingin yularını kolay bırakmaya niyetli değildi. "Kardeşiniz burada sürekli ağlıyor, anne babanızı telefonda bir duysa" ısrarı üzerine Gökhan daha fazla dayanamadı: "Biz konuşmalarımızı herkesin önünde yapmak istemiyoruz. Siz kendi eşinizle dostunuzla konuşmalarınızı canlı yayında yapmak ister miydiniz? Bunlar bir araya gelip konuşulacak şeyler" diyerek tepki gösterdi. Arslan ısrarla "Babanız canlı yayına bağlanırsa ikna olacaktır" demesi üzerine, Gökhan'ın sitemkar tepkisi arttı. Yayının sesi de o anda kesildi.

Reyting kasmak için gole gidenlerin unuttuğu bir şey vardı: Gökhan Gönül bu ülkenin en iyi 'defans' oyuncularından biriydi...



"Nereye düştüm ben?" bakışları

Demet Akalın'ı severim. Şarkıcılığını da, 'sahici' kişiliğini de... Başkaları gibi oynamaz, içinden geldiği gibi yaşar ve konuşur. Dobralığı ve netliği de çoğu zaman başına dert açar.

Lafını esirgememesiyle tanınan, giriştiği polemiklerde çoğunlukla üste çıkmayı başaran, sosyal medyadaki köşeli kritikleriyle önemli bir takipçi kitlesine sahip olan Demet'i, Kanal D'de yeni sunmaya başladığı Gelinim Mutfakta'da içim acıyarak izliyorum. Demet acemi ama programdaki gelin ve kaynanalar kavgaya çoktan kurulu halde. Durum böyle olunca onlar birbirine giriyor, Demet ise korkulu gözlerle tenis maçı izler gibi onlara bakakalıyor. Geçen gün gelinlerden biri, yanında kayınvalidesi otururken ne dese beğenirsiniz? "Buradaki bütün kaynanalar çocuklarını paylaşamıyor, gelinlerini kıskanıyor..."

Bakalım çoğunluğun 'Cadı' bildiği bizim Demet'in gözlerindeki "Nereye düştüm ben?" bakışlarının silinmesi için kaç program gerekecek...



Gaf kürsüsü

ABD Başkanı Joe Biden, insanlığın uçaktan düştüğü Kabil Havaalanı'nda yaşananlar için "Bunlar çok normal" demesin mi?



Zap'tiye

Serdar Ortaç yeni şarkısını çıkarttığına, Sibel Can kilo verip Açıkhava'ya çıktığına, Hülya Avşar Ayvalık'ta su kayağı yaparken görüntülendiğine göre bu yaz da bitmiş demektir.



Ne demiş?

"Türkiye'de en çok linç edilen kişiyim ben. Bu konuda öyle tecrübeli ve bilgiliyim ki linçin İlber Ortaylı'sıyım diyebilirim." (Hakan Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programındaki sözleri)