Nihat Genç’ten kurtulamayacaksınız!

Tele 1'in resmi hesabından paylaştığı bir habere muttali olunca kan beynime öyle sıçradı ki, o yaftanın dışında hiçbir şey aklıma gelmedi.

Yafta mı?

Muharrem İnce bir defasında Tele 1'in başındaki Merdan Yanardağ adlı şahsa (CHP belediyelerinin, özellikle de İBB'nin "beslemesi" olduğunu ve "parayla çalıştığını" ifade etmek için) "Mangır Merdan" lakabını takmıştı ya hani, onu diyorum.

Hatta, "İstediğin televizyona çıkalım, ben iddialarımı kanıtlamaya hazırım, var mısın?" yollu meydan okumuştu. Ne ki, mahut şahıs tartışmadan kaçmış; lakin, "İmamoğlu TV" haline getirdiği kanalında hakaret etmeye devam etmişti.

Yanlış anlaşılmasın, lakaplardan/yaftalardan hiç hazzetmem. Haliyle, cuk otursa bile "Mangır Merdan" lakabı da hoşuma gitmedi.

Fakat, "Eski takımı AKP'li Mesut Özil'i istemedi" başlıklı bir haber paylaşan mahut sitenin başındaki şahsa başka ne denir bilmem ki?

Dünyanın en ünlü Türk futbolcusu Mesut Özil'e reva görülen şu pespaye üsluba bakar mısınız?

İsterseniz, Tele 1'in resmi hesabından aynen okuyalım: "Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in efsane oyuncularından Brezilyalı Diego, 22 Mart'ta Weser Stadyumu'nda veda maçına çıkmaya hazırlanırken; eski takım arkadaşlarından Mesut Özil bu özel maça davet edilmedi..."

Peki, davet edilmeme gerekçesi nedir?

Mahut haberde bu sorunun cevabı yok! Pardon, Bild'den iktibas ettikleri sersem sepet ifadeye bakacak olursak, Mesut Özil'in son zamanlarda izlediği yol, Werder Bremen'in değerleriyle örtüşmüyormuş!

Breh!.. Breh!.. Breh!..

Neymiş lan Werder Bremen'in değerleri? Tele 1'in anıştırdığı gibi Mesut Özil'in AK Partili olması mı?

Bild'in karın ağrısının altında yatan neden besbelli. Yapay zekâya bile sorsanız şak diye söyler. Mesut Özil geçtiğimiz yıl Instagram'da paylaştığı bir gönderide, Ortadoğu haritasında İsrail'in adını silerek yerine "Filistin" yazmıştı; işte bu!

Hülasa, Gazze'deki çocuklar akıllı/ modern bombalarla paramparça edilirken susmadığı için Werder Bremen aklı sıra Mesut Özdil'i cezalandırıyor. Merdan Yanardağ'ın kanalına ait resmi site de söz konusu "cezalandırmaya" manipülasyon yöntemiyle destek çıkıyor!

Yazıklar olsun!

Demek ki, biraz daha kaptırsalar, direnen halkların bu yüzyıldaki kahramanı şehit Yahya Sinvar'a hakaret eden o palavracı Profesör Ramazan Kurtoğlu'nu aratmayacaklar!

İmdi, bunlar da muhalif Nihat Genç de muhalif, he mi?

Nihat Genç, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını haykırdığı için kurucusu olduğu Veryansın TV'yi kapatmaya çalışanlar, bilumum Merdanların ölümüne yandaşlık yaptıkları "malum elemanı" alabildiğine destekliyorlar.

Bu vesileyle zerre miskali eğilip bükülmeyen, her daim mazlumun yanında yer alan, ABD emperyalizmine ve küresel siyonizme ödünsüz karşı çıkan, üç kuruş emekli maaşından başka geliri olmadığı hâlde kimseciklere minnet etmeyen kadim dostum Nihat Genç'e acil şifalar diliyorum. Şu mübarek ramazanın hatırına hepinizi de duaya davet ediyorum.

Merdanlar makulesi ondan kurtulamayacak, en kısa zamanda aramıza dönecek Allah'ın izniyle.

Yine en sert şekilde muhaliflik yapacak ama "muhalifim" ayaklarına yeni mandacılık yapanların, kaypakların, şerefsizlerin, müstevlilerin ezik yandaşlarının maskesini yine indirecek, yani, adam gibi muhalif olmanın "ne idüğünü" göstermeye devam edecek inşallah.

