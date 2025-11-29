Geçen gün bu köşecikte, Batı'da İslam'a yönelişin hızla artması üzerine ırkçı Siyonist networkün İslamofobi'yi alevlendirecek şekilde anti-propaganda faaliyetlerine başladığını dile getirmiştim.Daha önce de "Çöküş Başladı" başlığı altında "Gerek Gazze'deki korkunç soykırım gerek Filistin'deki Hıristiyan nüfusa İsrail'in yaptığı zulüm, Amerikalı Hıristiyanların Siyonistleri görmesine neden oldu..." demiştim.Gerçekten de İsrail'in şeytani amaçları doğrultusunda kendilerini nasıl kullandıkları konusunda Amerikalı Hıristiyanların gözleri açılmaya başladı.Ne ki, ırkçı Siyonistlerin bu durumu seyretmeyeceği, dahası anti-propagandayla da yetinmeyeceği belliydi.Nitekim, Amerikalı Hıristiyanların Siyonistleri daha fazla görmesine engel olmak için (gözlerini algı marifetiyle kör etmek için)'un göbeğinde silah patlatıldı ve iki Amerikan askeri öldürüldü.Katilin Afgan olduğu anlaşılınca, Washington "Bu nefret dolu saldırıyı asla unutmayacağız!" diyerek kampanya startını verdi.Eklemlenmiş algı operatörleri de hiç vakit kaybetmeden katilin "zihin haritasını" şappadak deşifre ettiler. O kadar ki "İslam, Amerika ile savaş hâlinde. Washington'daki Afgan teröristin zihniyeti de tam olarak aynıydı... Amerika'nın uyanması lazım!.." dediler.

Söz konusu Afgan saldırganın ABD için on yıl savaşmış, Kandahar'da özel timler tarafından eğitilmiş, maaşını'dan almış, sonra da Amerikan uçağıyla "özgür dünyaya" tahliye edilmiş, nereden baksanız ABD yapımı ("Made in USA") olduğu ortaya çıktı.Hâliyle tornistan ettiler.İlk günden "Muhtemel yabancı terör tehdidi!" diyen medya, gerçek ortaya çıkınca, "Psikolojik sorunlar... Bireysel trajedi... Entegrasyon zorlukları..." demeye başladı.soykırımından dolayı İsrail'in varlığını dayandırdığı meşhur "anlatı" tüm dünyada çökerken, soykırım görüntüleri vicdanları sızlatırken, sahneye yeni bir "Müslüman saldırgan" çıkartılmasının tek bir anlamı var:"Gazze'de olanları fazla kurcalamayın... Müslümanlar çok tehlikeli ve Hıristiyanlara düşmanlar. Sakın onları anlamaya çalışmayın, nefret edin!.."İsrail Siyonizmi, Batı'daki Hıristiyanlara "Müslümanların potansiyel bir tehdit" olduğu duygusunu tastamam zerk edinceye kadar dünyanın her yerinde provokasyonlarına devam edecektir.Türkiye bu provokasyonlara karşı şimdiden önlem almaya başlamalıdır.

Takdir edersiniz ki insan, korktuğu kişiye merhamet edemez. Merhamet çökünce de'deki bombalar ekranlarda sadece "coğrafi gürültü" mesabesinde algılanır.Uluslararası vicdan da böylece rafa kaldırılır.Sonra bir bakmışsınız ki, harita uygulamalarından "güncelleme" yöntemiyle silinmiş.Hülasa edecek olursak,'a birkaç adım mesafedeki mezkûrterör saldırısı, Washington'un sahiciaynaya bakma mecburiyetidir."Netanyahu Batı medeniyetinin baş düşmanıdır" demiş ya, eksik söylemiş.İsrail Siyonizmi sadece Batı medeniyetinin değil, tüm insanlığın düşmanıdır.