Serlevhamız bir yerlerden aşina gelmişse, boşuna hafızanızı yormayın, yekten söyleyeyim: Merhum'nun "Benden öte, benden ziyade" adlı son derece derinlikli şarkısından mülhemdir.Bağlamı mı?Trabzonspor Başkanı, 27 Kasım akşamı çıktı ve dedi ki: "Coca- Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmedik. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya elvermedi..."Ne kadar tebrik etsek azdır.Gazze'de iki yıl boyunca süren misli görülmemiş soykırıma karşı Türkiye'de yapılan boykot eylemlerinin en etkilisi olmuştur.Bu soylu tavır bana büyük şairimiz'in yıllar önce sarf ettiği şu sözlerini hatırlattı: "Trabzonspor taşralı olmaktan gelen ezikliğin, merkez karşısında ikinci derecede veya gölgede bırakılmış olmaktan sıyrılmak isteyen kompleksli yaranma tutumunun değil, otantik inisiyatifin sembolüdür..."

***

"Güzellikler başladı mı sürer" misali, birileri inisiyatif almaya cesaret etti mi de gerisi gelir.Öyle de oldu., Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamasından takriben bir gün sonra Coca-Cola sponsorluğunu reddettiklerini kamuoyuna duyurdu. Kulüp Genel Sekreteri, kararın gerekçesini açıklarken, anlaşmayı etik bulmadıklarını ve Beşiktaş olarak önceliklerinin her zaman toplumsal hassasiyetler olduğunu belirtti.Gazzeli çocukları sığındıkları çadırlarla birlikte yakan İsrail terör devletine destek vermeye devam eden mahut markanın sponsorluğunu kabul etmek hiçbir kulübümüze zaten yakışmazdı.Gelgelelim, UEFA Kupası'nı kazandığında tüm bölge insanının bayram yaptığı'ın sponsorluğu kabul etmesi son derece gönül kırıcı oldu.Neyse ki'ın başlattığı tepkiler yükselince bir de baktık ki Coca-Cola logosu Galatasaray'ın resmî sitesinden buhar olmuş.

***

"Futbol sadece futbol değildir" denir ya, Trabzonspor da "futboldan öte" dedi tavrını koydu, Beşiktaş "etikten ziyade" dedi eyleme katıldı, Galatasaray da "taraftardan öte bir irade yoktur" dercesine geri adım attı.Şimdi sıra,Lakin sarı-lacivertli yönetim, bu yazı yazıldığında anlaşmayı iptal etmemişti hâlâ.Bilmiyorum, belki deuyguluyorlardır.Fakat mevzu Gazze'de katledilen on binlerce çocuk olunca "strateji" kelimesi insanın boğazında düğümleniyor.Kimse stada mahut içeceği sokmayın, taraftara kola araması yapın istemiyor.Fenerbahçe'miz kendisine yakışanı, yani vicdan liginde kalmanın gereğini yapsın, yeter.Zaten sonuç itibarıyla herkes kendine yakışanı yapar.Mesela,'dan Starbucks için yaptığına benzer şekilde, genç çerilerini toplayıp toplu Coca-Cola içme eylemi bekliyorum.