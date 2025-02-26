Büyük şairimiz"insan haklarının"bütün insanlarıifade etmediğini,sadece Yahudileriçin var olduğunu yıllarönce dile getirdiğikonuşmasında şöylebir tanım yapmıştı: "BirYahudi'nin dünyanınher yerinde rahat yaşaması için gerekli şartlarainsan hakları denir..."İkinci Cihan Harbi'nden sonra her şey butanımı doğrular şekilde gelişti.Bu tanım uğruna modern dünya, yeri geldi tüm kazanımlarını kurban etti. En son olarak da'de çocuklar bombalarla paramparça edildi, velhasıl, bilumum savaş suçları işlendi, modern dünya seyretti.Seyretmekle de kalmadı. Dünya sisteminin patronu ABD'nin Başkanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) "soykırım" suçundan ötürü hakkında yakalama emri çıkardığı'yu ödüllendirdi. Öyle kibaşta olmak üzere'dan'ye kadar tüm işgallerini koşulsuz destekleyeceklerine dair açık çek verdi.Gerçi, Suriye'deki "devrim" bile Netanyahu'ya ödül gibi geldi. O kadar ki, Lübnan Hizbullah'ının ikmal yollarını kesmekle kalmadı, "Güneyden askerlerinizi çekin, Golan Tepeleri'ne yan gözle bile bakmayın..." yollu Suriye'de racon kesmeye başladı.

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Mesela, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'yle Siyonizm karşıtlığı aleyhinde hukuki bir zemin oluşturuldu. Ardından da (50'li ve 60'lı yıllar boyunca) antisemitik nefret söylemini suç sayan yasalar sökün etti. Daha sonraları da (90'larda) yeni bir aşamaya geçilerek, Holokost'u kabul etmemek suç sayıldı.Yetmedi,'in katliamlarından söz etmekten'e özgürlük istemeye kadar her şey antisemitizm suçuna dâhil edilmeye çalışıldı.Irkçılık da İkinci Cihan Harbi'nden sonra sistematik olarak suç kapsamına alındı.Elbette bunda da Holokost belirleyici oldu.Demem o ki Yahudileri rahatsız etme ihtimali olmasaydı, "ırkçılık" retorikte bile bu denli mahkûm edilmezdi. Irkçılık zaten "özde" mahkûm edilemez; zira,ırkçılığın dik âlâsıdır.

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Batı'nın "ötekileştirme" alışkanlığını göz önünde bulundurduğumuzda, yabancı sahalarda siyahi futbolculara muz atma şeklinde tebarüz eden ırkçılık çok da şaşırtıcı olmaz.Şaşırtıcı olan, yakın tarihinde'dan'e kadar ön saflarda çarpışan 2 metre 10 santim boyundakigibi kahramanların yer aldığı bir milletin ırkçılık yapmasıdır.Bundan sebep, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu'nun Trabzonsporlu siyahi futbolcu'ya yaptığından çok utanmıştık. Hele ki eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un Onursal Başkanı'ın siyahi forvet'e "Yamyam" diye hakaret etmesi ne zaman aklımıza gelse hâlâ utanç duyarız. (Hakaret eden de hakarete maruz kalan da aramızda yok şimdi.)Uzun lafın kısası, ırkçılık konusunda her daim rikkat içinde olmak, yani ırkçılığın en küçüğüne bile zerre miskali taviz vermemek lazım gelir.Fenerbahçe Teknik Direktörü'nun bir pozisyonda hakemin verdiği karara itiraz edenbaşta olmak üzere Galatasaray kulübesi hakkında "Maymun gibi zıpladılar..." benzetmesi terbiyesizliktir, ırkçılık değil.siyahi olsaydı (zorlamayla da olsa) hadi neyse.Mourinho'yu ırkçılık ithamıyla UEFA ve FIFA'ya şikâyet ederlerse kendi kendilerini iptizale uğratmaktan öteye geçemezler.