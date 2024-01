O ‘golü’ bize kim yedirdi?

Real Sociedad, Clup Deportivo Palestino ve Celtic taraftarları Gazze soykırımını kreatif şekilde protesto ederken, bizim anlı şanlı taraftar gruplarımızın sessiz kalmasına çok hayıflanmış, "Çarşı, ultrAslan ve Genç Fenerbahçeliler nerede?" (14 Kasım 2023) başlıklı bir yazı yazmıştım.

Nasıl hayıflanmazdım!..

Her şeyden evvel, İsrail'in Arz-ı Mevud kapsamı içinde işgal etmeyi hedeflediği topraklar arasında Türkiye vardı, Celtic veya Real Sociedad taraftarlarının ülkesi değil...

Birkaç gün sonra söz konusu taraftar grupların yanı sıra Trabzonspor'dan Gurbetçi Gençler de Filistin'e destek açıklaması yapmışlar, taraftarları İsrail Konsolosluğu önünde protesto gösterisine davet etmişlerdi.

Levent'e o gece ben de gittim, protestolar maalesef sönük geçmişti.

Bunun iki temel nedeni vardı. Biri, taraftarların üzerindeki yönlendirici etkisi bilinen anlı şanlı dev kulüplerimizin duyarsızlığıydı.

Lafa geldi mi Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcularıyla haklı olarak övünürler ama o şehit futbolcularının Çanakkale cephesinde aynı safta savaştıkları insanların ahfadına İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma sessiz kalırlar.

Diğer nedeni yayıncı kuruluştu.

Tribünlerde Filistin'i destekleyen hiçbir bayrağı, flamayı göstermediler. İsrail'i kınayan tezahüratları da sessize aldılar.

Hülasa, büyük karartma/sansür uyguladılar.

Lakin, aynı yayıncı kuruluş, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golün ardından koluna yazdığı İsrail'in katliamlarını destekleyen yazısını bu aziz milletin adeta gözüne soktu. Oysa, canlı yayın da olsa birkaç saniye öncesinden müdahale etme şansları vardı.

Soru şudur: Bu golü göstere göstere bize kim yedirdi?

Tamam, taraftarlar da ne yazık ki yeterli tepki göstermediler! En azından seslerini kısan, bayraklarına/ flamalarına sansür uygulayan yayıncı kuruluşu hep birlikte protesto edebilirlerdi...

Fakat gündüz gözüyle yediğimiz o golden TFF başta olmak üzere herkes sorumludur.

Çünkü, Jehezkel'in golü haftalar öncesinden belliydi.

İsrail'in Gazze'de soykırımı nedeniyle TFF, futbolcuların sahaya siyah bantla çıkmasına karar vermiş ama Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel ve Ramzi Safuri bu karara uymamak için Gaziantep'teki deplasman maçına çıkmama kararı almışlardı.

O vakit Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin bu futbolcuları kadro dışı bırakmak yerine sahip çıkmış, "İkisi da sağ olsun, Antalyaspor'u çok seviyor..." demişti. Haliyle, malum network da Nuri Şahin'i çok sevmiş, kısa süre sonra Borussia Dortmund'a transfer etmişti. Yakın zamanda çok daha büyük yerlere sıçrayacağı kuvvetle muhtemeldir.

Sagiv Jehezkel bu ülkenin federasyonunun aldığı kararı protesto ettiği hafta sınırdışı edilmeliydi. TFF de aldıkları karara uymayıp deplasmana gitmediğine muttali olduğu anda müdahale etmeliydi. Ramzi Safuri için ne bekleniyor bilmiyorum, gol atmasını mı?

Başakşehir Futbol Kulübü de sosyal medya hesabından (Sagiv Jehezkel ile senkronize bir şekilde) Gazze'deki çocukların katledilmesine destek veren Eden Karzev adlı İsrailli futbolcusunu derhal göndermezse yazıklar olsun.

