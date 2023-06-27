Bunlarınadlı propagandist kanallarının genel yayın yönetmeni'ın "Öcalan güzellemesi" doğrusu beni hiç şaşırtmadı.Her şeyden evvel vaktiyle PKK'yı arkalayan tweet'leri vardı.Daha önce de PKK yandaşıadlı gazetede yazı işleri müdürlüğü yapmıştı.Hülasa, siyasi geçmişiyapmasına gayet elverişli.Fakat biz düne değil bugüne bakarız.Yani, bugün "sağlam ve klas" duran bir insanı, dünü üzerinden itibarsızlaştırma alçaklığı bizden uzaktır.Mizan/ölçü bellidir.Mesela, hidayete eren hiçbir Müslüman, "Geçmişte sen cahiliyedeydin" diye mahkûm edilmez.

***

Gelgelelim, bugünkü yazı yolculuğumuza konu olan "olay" günümüzde geçiyor.'nin nitelendirmesiyle'ın "Öcalan güzellemesi" düne değil, bugüne ait.'ın çok uzun süre içerde yattığını "Artık yeter" modunda dile getirdikten sonra, Öcalan'ın siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisi olduğunu söylüyor.Muhterem hızını alamıyor, Öcalan'ı "neredeyse filozof" ilan ediyor.CHP'li'in kafadarı işbu muhteremin zıpçıktı "Öcalan güzellemesi" ile mazisindeki "PKK muhabbeti" arasında uyum var.Uyumsuz olan şu:Muhterem hemüzerinden önüne geleni kriminalize etmeye çalışıyor hem de "Öcalan güzellemesi" yapıyor.Yanlış anlaşılmasın: Marjinal fikirlere de çelişkilere de karşı değilim. Arzular şelale, isteyen istediği gibi düşünür. Fiyakalı söyleyecek olursak, "yasak düşünceler" benim nezdimde "yasak" değildir. Düşünceye zincir vurulamaz.Yeter ki "dürüst" olunsun.misaliüzerinden PKK'nın siyasi ayağına sinyal vermek yerine, söz konusu muhterem gibi direkt "PKK önderliğine" güzelleme yapmak, en azından daha dürüstçe.

***

'ın sorunu şu: Hem gündüz gözüyle Öcalan güzellemesi yapıyor hem degibi hareket ediyor.Terör örgütüne mesafe koymaktan aciz hâlini görmüyor ama önüne geleni yaftalamayı kendine hak görebiliyor.Sırf CHP'yi desteklemediği için'ye "İktidarın aparatı" damgasını yapıştırıyor.'ye "düşkün",'na "dönek" diyor.Seçimle işbaşına gelen iktidara da "faşizan ve gerici" yaftasını vuruyor.Elinde yetki olsun, "Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaları" iddiasıylave'yi kapatır.'yi de Tele 1'e reklam vermeme suçundan müebbet hapse mahkûm eder.Çok "değişik" biri.Çocukların Kuran öğrenmelerininneden olacağını söyleyecek kadar küstah,'nin "Bir mısraı bir millete şeref verecek şair" dediği'a "Beşinci sınıf şair" diyecek kadar cahil, SİHA'lara "Bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi değil..." diyecek kadar da şaşkaloz!Sonra da diyorlar kineden kazanamıyor!..Ulan bu "değişikler"'ı desteklesin, o bile kazanamaz.