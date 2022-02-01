(TKP) GenelSekreteri"Kılıçdaroğlu'na oyisteriz" demiş.Lakin, yanlış anlaşılmak da istemediklerini ilave etmiş. Yine sözlerini söyleyeceklermiş!Sizin anlayacağınız,'na ve genel olarak muhalefete ilişkin laflarını sakınmayacaklarmış.Gerçi, muhalif güruha ilişkin şimdiye değin ne söylemişler, doğrusu bilmiyorum.Benim bildiğim şudur:de Erdoğan'akarşı tıpkı TKP gibi Kılıçdaroğlu'nun başınıçektiği muhalif güruhu "tercih" ediyor.Bunu tartışamayız. Zaten herkesin bildiği bu gerçeği ABD Başkanıaçık seçik ifade etmişti.Demem o ki...TKP mahut tercih dolayımında, ABD ile sonuç itibarıyla yan yana düştükten sonra muhalif güruhtan lafını sakınsa ne olur, sakınmasa ne olur!

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özellikle son günlerdeile ABD ve İngiliz muhipleri misali bir yarışa giriştiği için TKP desteğini fark etmeyebilir.Bence fark etse iyi olur. Hatta fark etmekle de kalmayıp mümkünse sevinsin.Naçizane tavsiyem, kıymetini de bilsin.Oy potansiyeline bakıp da TKP'yi sakın ola küçümsemesin. Her şey oydan ibaret değil, biraz da "özgül ağırlığa" baksın.Özgül ağırlık önemlidir! Mesela,'un desteğinden'ın desteği dahaetkilidir. Gerçi bunun tersi de doğrudurama şimdi "paradoksal gerçeklik" üzerinegevezelik yapmanın vakti değildir,burada keselim.Kılıçdaroğlu'nun özgür ağırlığa şayet aklı yatmıyorsa, meseleye "pragmatik" yaklaşsın.TKP desteğibakımından işine yarayabilir. En azından, Boğaz manzaralı geceliği 100 bin TL olan lokasyonları evinin mutfağı olarak yutturma "sahtekârlıklarına" tenezzül etmek zorunda kalmaz. Böylece "sevgili halkına" durduk yere kendini rezil etmez.Hem daha kestirmeden yol alır. Sözgelimi, "Emekçi sınıfların temsilcileri de bizim yanımızda" falan der.

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'na "pragmatik" davransın dedik ama malumunuz her şeyin faydası olduğu kadar zararı da vardır.Zararını şu soruyla hülasa edebiliriz:Bu ne menem ittifaktır ki CHP ile'ı, PKK ilei'yi, FETÖ ile'ni, TKP ile'nu yan yana getirebiliyor?TKP lafın burasında, "Biz ittifak kurmuyoruz ki, Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu veya ittifakın seçeceği adayı tercih edeceğiz diyoruz..." yollu itiraz edebilir.Ona bakarsanız FETÖ de mahut ittifaka "tercih" mesabesinde destek veriyor; TKP Genel Sekreteri'nin ifadesiyle "oy istiyor."Hepsinden önemlisi ABD'nin "tercihi" de bu. Aslında bütün diğer tercihler bu tercihin bir süreği.O değil de,'dan kurtulmak belasına kendikendilerini ne hallere düşürüyorlar.Çekilecek dert mi bu:Hem her fırsatta "çürümüş sermaye düzenine" karşı çıktığını söyleyip hem de ekonomi programını'a teslim eden bir ittifakı desteklemek...Hemdem vurup hem de dışişleriniABD ve NATO muhibbi (CHPDış İlişkilerden Sorumlu Genel BaşkanYardımcısı)yürüteceğiittifaka oy istemek...Hem, antikomünist barbarca katliamlardan, devrimden, aydınlıktan söz edip hem de Davutoğlu veyaiçinde yer aldığı ittifaka omuz vermek...Ne diyelim, sağlık olsun.