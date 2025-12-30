Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

GAZZE GÖLGESİ: 'SOYKIRIM' SUÇLAMALARI NETANYAHU'NUN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Tüm bu başlıkların üzerinde ise Gazze gerçeği duruyor. İsrail'in aylardır sürdürdüğü saldırılar, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütleri tarafından savaş suçu ve soykırım suçlamalarıyla anılıyor. Haaretz, Netanyahu'nun bu dosyalar nedeniyle uluslararası alanda siyasi kredilerini hızla tükettiğini vurguluyor.

Trump'ın açık desteği, Netanyahu'ya kısa süreli bir nefes aldırsa da, İsrail basını bu desteğin kalıcı olmayabileceği konusunda hemfikir.