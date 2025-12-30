30 Aralık 2025, Salı
Katil Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Florida'daki Mar-a-Lago görüşmesi, Netanyahu cephesinde 'diplomatik zafer' olarak pazarlanmaya çalışılsa da, İsrail basını tabloyu bambaşka okudu. Maariv, Haaretz, Times of Israel ve Kikar'da yer alan analizler ve haberler, görüşmenin perde arkasında Tel Aviv'i rahatsız eden ciddi kırılganlıklar, endişeler ve siyasi çaresizlik olduğunu ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 08:35