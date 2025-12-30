30 Aralık 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri Katil Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

Katil Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Florida'daki Mar-a-Lago görüşmesi, Netanyahu cephesinde 'diplomatik zafer' olarak pazarlanmaya çalışılsa da, İsrail basını tabloyu bambaşka okudu. Maariv, Haaretz, Times of Israel ve Kikar'da yer alan analizler ve haberler, görüşmenin perde arkasında Tel Aviv'i rahatsız eden ciddi kırılganlıklar, endişeler ve siyasi çaresizlik olduğunu ortaya koydu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 08:35
Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

Gazze'de yürütülen ve uluslararası kamuoyunda giderek daha yüksek sesle "soykırım" olarak nitelenen saldırıların mimarı Netanyahu'nun, Trump'ın gölgesinde ayakta durmaya çalıştığı bu ziyaret, İsrail basınında "iyi görüntü verilmiş ama risklerle dolu" bir temas olarak değerlendirildi.

Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

MAARİV YAZDI: TRUMP'TAN TÜRKİYE MESAJI! F-35 VE GAZZE DENKLEMİ TEL AVİV'İ TEDİRGİN ETTİ

Görüşmenin en çarpıcı başlıklarından biri, Maariv'in öne çıkardığı Türkiye vurgusu oldu. Trump'ın, Türkiye'ye F-35 satışının yeniden gündemde olduğu yönündeki açıklamaları ve "Endişelenmeyin, bu uçaklar size karşı kullanılmayacak" sözleri, İsrail güvenlik çevrelerinde rahatsızlık yarattı.

Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

Daha da dikkat çekici olan ise Trump'ın, Gazze sonrası güvenlik düzenlemelerinde Türkiye'nin rol alabileceği yönündeki sinyalleri oldu. Maariv'e göre bu açıklamalar, Tel Aviv'de "stratejik denge değişiyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. İsrail basını, Ankara'nın hem askeri hem diplomatik olarak masaya dâhil edilmesinin, Netanyahu hükümetinin yıllardır kurmaya çalıştığı bölgesel denklemi zorlayabileceğini yazdı.

Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

HAARETZ UYARDI: 'İYİ BAŞLAYAN ZİYARET, NETANYAHU'NUN KORKULARINI GİZLEYEMİYOR'

Liberal çizgideki Haaretz, Netanyahu'nun ziyaretini sert bir dille analiz etti. Gazete, Mar-a-Lago'daki sıcak görüntülere rağmen Netanyahu'nun aslında siyasi olarak köşeye sıkışmış, uluslararası alanda meşruiyet kaybı yaşayan bir lider olduğuna dikkat çekti.

Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

Haaretz'e göre Netanyahu'nun, Trump'ın tabanına hitap eden Evanjelik Hristiyan liderlerle temasa yönelmesi, bir güç gösterisi değil; aksine ABD iç siyasetinde destek dilenme hamlesiydi. Gazete, "Netanyahu'nun Trump'a olan bağımlılığı arttıkça, manevra alanı daralıyor" yorumunu yaptı.

Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

'YALVARMA DİPLOMASİSİ': EVANJELİKLER, TRUMP VE NETANYAHU'NUN SON SIĞINAĞI

Haaretz analizlerinde, Netanyahu'nun Florida'daki Evanjelik temaslarının tesadüf olmadığı vurgulandı. On yıllardır İsrail'in en koşulsuz destekçileri arasında yer alan bu çevreler, Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkinin de ideolojik omurgasını oluşturuyor.

Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

Ancak gazete, bu hattın artık ABD kamuoyunun tamamını ikna etmeye yetmediğini, özellikle Cumhuriyetçi Parti içindeki "Önce Amerika" kanadında İsrail'e verilen sınırsız desteğin sorgulanmaya başlandığını yazdı. Netanyahu'nun bu çevrelere yaslanmasının, kısa vadeli bir can simidi olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

TIMES OF ISRAEL: 'AF YOLDA' İDDİASI YALANLANDI, HUKUK DEVLETİ TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Görüşmenin en tartışmalı başlıklarından biri ise Netanyahu'nun devam eden yolsuzluk davaları oldu. Times of Israel, Trump'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Netanyahu için bir başkanlık affı hazırlığında olduğu yönündeki iddiasının, Herzog'un ofisi tarafından derhâl yalanlandığını yazdı.

Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

Gazeteye göre bu çıkış, yalnızca diplomatik bir gaf değil; aynı zamanda İsrail'in hukuk devleti ilkesine doğrudan bir müdahale olarak görüldü. Netanyahu'nun, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı davalardan kurtulmak için Trump'ı devreye sokması, İsrail kamuoyunda da tepki topladı.

Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

Ultra-Ortodoks çizgideki Kikar, Trump–Netanyahu görüşmesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail Devleti'nin verdiği en yüksek sivil ve kültürel nişan olan İsrail Ödülü'nün verilmesi kararını öne çıkardı. Kararın, Eğitim Bakanı Yoav Kisch tarafından Trump'a doğrudan iletilmesi, İsrail kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ancak bu adım, İsrail basını ve siyasi çevrelerde yalnızca sembolik bir onurlandırma olarak değil, Netanyahu'nun, Nobel Barış Ödülü alma hedefini açıkça dile getiren Trump'ın gözünü boyamaya yönelik siyasi bir hamlesi olarak da şeklinde yorumlandı.

Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

Yapılan değerlendirmelerde, Netanyahu'nun bu ödül hamlesiyle Trump'ın "küresel barış yapıcı lider" imajını güçlendirmeyi ve olası bir Nobel Barış Ödülü sürecinde İsrail lobisinin desteğini pekiştirmeyi amaçladığı öne sürüldü.

Bu durumun, Netanyahu'nun Trump'a duyduğu derin siyasi bağımlılığın ve kişisel kurtuluş arayışının sembolik bir göstergesi olduğu da vurgulandı.

Katil Netanyahu’nun Trump’la görüşmesinin perde arkası! İsrail basını yerden yere vurdu: Endişe verici

GAZZE GÖLGESİ: 'SOYKIRIM' SUÇLAMALARI NETANYAHU'NUN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Tüm bu başlıkların üzerinde ise Gazze gerçeği duruyor. İsrail'in aylardır sürdürdüğü saldırılar, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütleri tarafından savaş suçu ve soykırım suçlamalarıyla anılıyor. Haaretz, Netanyahu'nun bu dosyalar nedeniyle uluslararası alanda siyasi kredilerini hızla tükettiğini vurguluyor.

Trump'ın açık desteği, Netanyahu'ya kısa süreli bir nefes aldırsa da, İsrail basını bu desteğin kalıcı olmayabileceği konusunda hemfikir.