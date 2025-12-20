20 Aralık 2025, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Rahatsız edici içerik

SALİH TUNA

Rahatsız edici içerik

Rahatsız edici içerik

20.12.2025, Cumartesi
Batı medyasında "terörizm" çoğu zaman bir kavram değil, sansür aygıtıdır. Bu da hakikati kriminalize etmenin en pratik yoludur.
"Terörist" damgasını yapıştırırsın, dosyayı kapatırsın. Bitti gitti.
Çünkü mahut yafta, işgalcinin kurşunundan önce gelir; kurbanın sesini boğar, ona karşı işlenen suçu da "meşru savunma" ambalajına sarar.
Yaftalar, namludan hızlıdır.
Ki önce dilleri felç eder, sonra bedenleri.
Alman komedyen Kat Nip'in "Bugün Hz. İsa yaşasaydı, kapitalizme ve sömürgeci statükoya başkaldıran kimliğiyle anında 'Arap bir terörist' ilan edilirdi..." şeklindeki sözü bu hâlin en çarpıcı ifadesidir.
İşgale, zulme boyun eğmeyen, dahası, evlerinden, topraklarından zorla çıkartılmayı kabullenmeyen her Filistinli, (sadece İsrail'in değil) dünya sisteminin hedefindedir.

***

Soru şudur: Hz. İsa örneğinde olduğu gibi Hz. Hüseyin bugün Gazze'de olsaydı karşısında kimleri bulurdu?
Herkesten önce, İsrail'in askerî kapasitesini tahkim eden yatırımlara, 2.3 milyar dolarlık silah anlaşmalarına ve 35 milyar dolarlık doğalgaz anlaşmalarına (Filistin'den gasp edilen doğal kaynaklar, bugünün Kerbelâ'sının finansmanında kullanılıyor...) imza atan "modern Yezid ordusu" mesabesindeki malum bölge devletlerini bulurdu.
Bu hâl de Rus düşünür Aleksandr Dugin'in şu yakıcı tespitiyle tastamam uyum içindedir: "İsrail'in saldırganlığı karşısında İslâm ülkeleri ne yazık ki sanki hiç var olmamış gibi suskun ve silik birer gölgeye dönüşmüşlerdir. Dünya, İslâm'ın bu kadar açık, bu kadar çıplak bir aşağılanışına asırlardır tanıklık etmemişti. Bu zillet utanç vericidir!.."
Dugin'in gözden kaçırdığı nokta, İsrail'in İsrail'den ibaret olmadığı gerçeğidir.
Şayet böyle olmasaydı Putin, tescilli soykırımcı Netanyahu'yla neredeyse haftalık olağan görüşme yapıyor olmazdı.
Kaldı ki bir yerde çocuklar öldürülüyorsa buna engel ol(a)mayan sadece Müslümanlar değil, tüm insanlık zillet içinde demektir.
İnsanlık vicdanı pasaport kontrolünden geçmez.

***

Batı medyasının "terör" yaftası gibi algı marifetleriyle bölgedeki devletçiklerin milyarlık silah/çıkar ortaklıkları aynı madalyonun iki yüzüdür.
Biri zihni işgal eder, diğeri fiilî işgali finanse eder.
Zihnin işgal edilmeye görsün; bu kış kıyamette sular seller içindeki çadırları havada uçuşan Gazzeli çocukların görüntülerinin bile "rahatsız edici içerik" olarak karartılmasını normal bulursun.
Hâlbuki hepimiz bu deccal sisteminin "rahatsız edici içerik" adaylarıyız.
Zihnin işgal edilmeye görsün, deccal sisteminden ikbal bekleyenlerin, "Beni kurtarırsanız, bir dediğinizi iki etmem... S-400'leri almak hataydı; ben böyle hatalar zinhar yapmam..." diyerek ülkesini müstevlilere gammazlayanların bilumum zokalarını afiyetle yersin de ruhun duymaz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
‘Sen vur ben açıklarım’ 18.12.2025 Perşembe
Keşke sarhoş olsaydı! 17.12.2025 Çarşamba
Geri döner mi? 16.12.2025 Salı
Deccal aklı 13.12.2025 Cumartesi
Demek ki saldıracaklar 11.12.2025 Perşembe
Gol olsun ama top ağlara girmesin 10.12.2025 Çarşamba
Büyük tuzak, sinsi plan 09.12.2025 Salı
Muhtarlara dokunma! 06.12.2025 Cumartesi
Bir arzunun aşırı acıklı hikâyesi 04.12.2025 Perşembe
Bitmeyen kin 03.12.2025 Çarşamba
Daha Fazla Gör