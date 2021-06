Sayın Erdoğan'ı destekleyen medyayı tek sesli olmakla suçluyorlardı, Halk TV'den Tele 1'e kadar tüm kanallarında kendileri çalıp kendileri oynuyorlar.

Sadra şifa tek bir analizleri de yok; varsa yoksa felaket tellallığı.

Düşünce özgürlükleri de "Erdoğan düşmanlığıyla" sınırlı.

O kadar ki, iktidarın herhangi bir icraatını takdir eden bir "sanatçı" sabah akşam "muhalif" olduğunu söylese de boykottan, linçten, hatta "hain" ilan edilmekten kurtulamıyor.

Eskisi gibi "manipülasyon pornosu" yapmakla da uğraşmayıp direkt yalan söylüyorlar.

Film setindeki kurusıkı silahların fotoğrafları üzerinden "silahlanıyorlar" algısı oluşturmaktan, Kılıçdaroğlu ve hık deyicisi Faik Öztrak'ın "Katar yalanına" kadar artık sınır tanımıyorlar.

Elbette böylesi bir ortamda hakikat aranamaz... Hakikat, düşüncelerin çatışmasından doğar. Gel gör ki ortada düşünce hak getire ama yalan gırla gidiyor...

***



"Küresel dünya sistemi yandaşı figüran muhaliflerin" bunca yalandan maksatları, hedefe ulaşmak. Hedefleri de ABD Başkanı Biden'ın 2019'da dile getirdiğiyle aynı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirmek!..

Harici bedhahlar bu iş için Washington merkezli, Turkish Democracy Project derneğini bile kurdular.

Zaten hedeflerine ulaşmak için 15 Temmuz'daki darbe girişimi dahil her yolu denemişlerdi.

Başkan Erdoğan'ı neden indirmek istediklerini ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey açık seçik itiraf etmişti. "Suudlar ve Mısırlılar her koşulda bize yaltaklanıyor" demişti, "Erdoğan ise bizimle çatışıyor, çelişkilerimizi yüzümüze vuruyor, dostumuz olmaya çalışmıyor... Erdoğan, Washington'da bu yüzden sevilmiyor."

Harici bedhahlardan birinin itirafı böyle...

Ya dahili bedhahlar?.. Hiç de farklı değiller. Lafın düzünü edecek olursak, Gençliğe Hitabe'de dikkat çekilen "harici ve dahili bedhahlar" tarihte olduğu gibi şimdi de işbirliği içindeler... Zaten "besleme medya" tesmiye edilen "figüran muhalif medyanın" ABD tarafından nasıl fonlandığı, ABD'nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress'in yayınladığı raporda ortaya çıkmıştı.

Raporu yayınlayan düşünce kuruluşunun yazarlarından Alan Makovsky, İBB Başkanı seçildiğinde İmamoğlu'nu tebrik ziyaretinde bulunmuştu.

Telmaşa solcuların da işi zor!

Dillerinde, "Mahir, Deniz, Ulaş" ama gel gör ki ANAP'tan dönme gayrimenkul zengini İmamoğlu ve MHP'den dönme Mansur Yavaş'a "yoldaş" muamelesi yapıyor, toz kondurmuyorlar...

***



İstiklal ve istikbalimize göz diken harici ve dahili bedhahların "yalan pandemisi" marifetiyle "yaratıcı yıkıcılık" yapmalarına önlem alınmalıdır.

yıkıcılık" yapmalarına önlem alınmalıdır. Bunlardan biri ve bence en önemlisi, "yetkililerin" hiç gecikmeden kamuoyunu bilgilendirmesidir...

Yanlışları görmeyince, doğruları görmenin de kıymeti kalmaz. Yani, işine geleni görüp, işine gelmeyeni görmemek olmaz.

Gelgelelim, yanlışı görüp dercedince de dahili bedhahlar "Bakın bakın, falanlar filanları yemeye çalışıyor..." yollu fitne fesada başlıyorlar

O halde kutuplaştırmaya ve kaos oluşturmaya yönelik tüm "algı faaliyetleri" herkesten önce "ilgililer" tarafından deşifre edilmelidir.

"Bakanların işi gücü yok da tezvirlere cevap mı yetiştirecek?" denilebilir. Lakin basın müşavirleri diye de bir şey var...

Özellikle "adalet" veya "yargı" konusunda sistemli bir şekilde toplumsal güvensizlik yaratılmaya çalışıldığı aşikâr... Ölümcül hastalığı nedeniyle cezasının infazı mümkün olmayan hastalar dahil olmak üzere "yaratıcı yıkıcılık" için araçsallaştırılmak istenen tüm konularda kamuoyu behemehal bilgilendirilmelidir.

Bakınız...

Maruz kaldıkları korkunç tacizi resimlerle anlatan 2 çocuğun üvey baba ve annesi hak ettiği cezaya çarptırılsın diye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk günden avukatlarıyla müdahil olmuş.

Lakin bizim bundan maalesef haberimiz yok... Daha doğrusu, mahut anne ve babanın adli tıp raporuna rağmen serbest kalması üzerine sosyal medyadaki infialden günler sonra haberdar oluyoruz

Adalet Bakanlığı da bu konuda muhakkak gerekeni yapmıştır diye düşünüyoruz ama ne yaptığını bilmiyoruz.

Neden?