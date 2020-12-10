Riyakâr değilseniz...

Medipol Başakşehir'in futbolcusu Demba Ba'dan Allah razı olsun, göğsümüzü kabartan bir protestoya öncülük etti.

Anlaşılan o ki bu öncülük sayesinde ırkçı söylem sahibi 4. hakemin ihraç edilmesiyle yetinilmedi. Zira, mezkur hakemin ırkçı söylemle işaret ettiği Başakşehir'in siyahi antrenörü Webo'ya kırmızı kart gösteren orta hakemdi. Bu ırkçı hakemleri atayan UEFA da Başakşehir'in protestosuna saygı göstererek üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeliydi. Demba Ba'nın öncülüğü sayesinde öyle de oldu.

Oysa, hakim görüş yayıncı kuruluşun yorumcularından Tugay Kerimoğlu'nun da dillendirdiği gibi "Haklıyken haksız duruma düşmeyelim" endişesi etrafında şekillenmişti. Yani, 4. hakem ihraç edilecek, maç da kaldığı yerden aynı gece devam edecekti. Haliyle, o ırkçı söylem maç arasında kaynayıp gidecekti.

Neyse ki Demba Ba'ya Deniz Türüç, Mehmet Topal başta olmak üzere takım arkadaşları ve hocaları Okan Buruk destek verdiler.

Hepsini bu soylu tavırlarından dolayı tebrik ediyorum.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsaydılar daha fazla gurur duymazdım. Sağ olsunlar var olsunlar.

Bu onurlu protestoları vesilesiyle "Irkçılığa hayır... Irkçılık insanlık suçudur..." ifadeleri gırla gitti, maşallah.

İnsanın gözleri yaşarıyor! Ne güzel, ne iyi, ne harika bir insanlık var yeryüzünde!

Tüm devletler, tüm sivil toplum örgütleri, ünlü / ünsüz herkes ırkçılık karşıtlığında yarışıyor adeta.

İnsanlık bu seviyeye nasıl ulaştı?

Irkçılık çiçek hastalığı gibi tarihe mi karıştı, aşısı bulunmuş gibi.

İyi de siyahiler daha düne kadar yarı çıplak şekilde kapatıldıkları kafeslerde hayvanat bahçesi mesabesinde "teşhir" edilmiyor muydu Avrupa'da, Amerika'da?

İnsanlık ırkçılık karşıtlığında hangi ara bu yüce düzeye ulaştı?

Gerçekten ırkçılığa karşılar mı yoksa siyahilere karşı riyakar bir duyarlık geliştirmek zorunda mı kaldılar?

Şayet sahiciyseler, yani ırkçılık konusunda ikiyüzlü veya sahtekâr değilseler, ırkçılığın her çeşidine karşı çıkmaları gerekmez miydi? Irkçılığın kökeninde ötekileştirmek vardır. Ayrıcalıklı olmak veya üstünlük taslamak bundan neşet eder.

"İslamofobi" de ırkçılığın örtük tezahürlerindendir.

Ötekileştirme olmasaydı Irak'ta yüzbinlerce çocuğun ilaç ambargosu yüzünden ölümüne neden olunmaz, Filistinlilere yapılan onca zulme sessiz kalınmazdı...

Irkçılık sadece siyahilere karşı işlenen bir suç değildir. Dahasını isterseniz, bir siyahın bir beyazı sırf beyaz olduğu için aşağılaması veya haksızlık yapması da ırkçılıktır.

Malcolm X beyazların zulmünden öyle bunalmıştı ki "Beyaz değil mi adam olmaz onlar, muhakkak ırkçıdırlar" demeye başlamıştı. Sonra malumunuz Müslüman oldu, Malik el-Şahbaz adını aldı, hacca gitti. Siyahın beyaza, beyazın da siyaha üstün olmadığının künhüne vardı orada.

Hac sonrası ABD'de, üstünlüğün derinin renginde değil takvada (iyilik ve doğrulukta yarışmakta) olduğunu söylemeye başladı. Yaşatmadılar...

Irkçılığın her çeşidine karşı çıkmadan ırkçılık karşıtlığı yapmak riyakârlıktan başka bir şey değildir.

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