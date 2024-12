OSMAN İMECE

Dürüstlük… Belki de insanlığın unuttuğu ya da unutmaya yüz

tuttuğu bir erdem.

Oysa dürüstlük, sadece ahlakın temel yapı taşlarından biri değil;

aynı zamanda hayatı kolaylaştıran, insan ilişkilerini sağlamlaştıran

ve bireyi kendi iç huzuruna kavuşturan güçlü bir değer.

Bir düşünelim,

hayatımızda her an dürüst olabilsek, ne kadar çok şey değişirdi?

Yalanın ağırlığını taşımak zorunda kalmazdık.

Söylediğimiz her kelime, bir diğerini örtbas etmek zorunda

olmazdı.

Herkes birbirine açık, net ve güven dolu bir şekilde yaklaşırdı.

Dürüstlük, insan hayatında sadece bir erdem değil, aynı zamanda

en etkili kolaylaştırıcıdır.

Çünkü dürüst olan insan karar almakta zorlanmaz.

Nerede durduğunu, ne hissettiğini ve ne istediğini açıkça ifade

eder.

İnsanlar böyle birine saygı duyar; çünkü dürüstlük aynı zamanda

cesaretin bir göstergesidir.

Doğruyu söylemek, hele ki zor zamanlar cesur yüreklerin işidir.

Toplumsal hayatta da dürüstlüğün gücünü küçümsememeliyiz.

Dürüst bireylerin oluşturduğu bir toplum, adaletin, güvenin ve

huzurun yeşerdiği bir dünyadır.

Dürüst olmayanların bile dürüst insanları sevmelerinin ardında

da işte bu gerçek yatar.

Çünkü dürüstlük, karşı tarafın sınırlarını çizmeye ve güven

duygusunu artırmaya hizmet eder.

Ahlaki bir değer olarak dürüstlük, her kültür ve inanışta yüceltilir.

Fakat sadece söylemde kalırsa, bir erdem olmaktan çıkar.

İnsanlar dürüstlüğü bir yaşam biçimi haline getirmeli.

Zira dürüstlük, bir başkası için değil, insanın kendisi için bir

nimet.

Yalanla örtülen her gerçek, insanın ruhunda derin izler bırakıyor.

Oysa dürüstlük, insanı önce kendine, sonra çevresine karşı güçlü

kılar.

Dürüstlük, en büyük zırhımızdır. Bu zırhı kuşanan kişi, hayatta

her zaman daha sağlam durur.

Dürüst insan, önce kendine karşı samimi olan insandır. Bu yüzden

dürüstlük, ahlakın en parlak yıldızıdır ve insanın kendi karanlığını

aydınlatan bir ışıktır.

Hayatınızı dürüstçe yaşayın,

yalan sizi yolunuzdan alıkoyar, doğruluk her zaman ileri taşır.