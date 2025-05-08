Viral Galeri Viral Liste İstanbul, Antalya, Ankara... Sağanak ve çöl tozu uyarısı verildi: Güneşe aldanıp hafta sonu plan yapmayın!

İstanbul, Antalya, Ankara... Sağanak ve çöl tozu uyarısı verildi: Güneşe aldanıp hafta sonu plan yapmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Güney ve İç Ege'de kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımı da dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 06:48
İstanbul, Antalya, Ankara... Sağanak ve çöl tozu uyarısı verildi: Güneşe aldanıp hafta sonu plan yapmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölgesel tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Yer yer görülecek sağanaklar ve gök gürültülü yağışlar bazı illerde etkisini gösterecek. Öte yandan sıcaklıklar yüksek seyrini sürdürüyor. İşte bölge bölge hava durumu raporu:

İstanbul, Antalya, Ankara... Sağanak ve çöl tozu uyarısı verildi: Güneşe aldanıp hafta sonu plan yapmayın!

Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Yağışlı hava özellikle Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösterecek. Ayrıca Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbul, Antalya, Ankara... Sağanak ve çöl tozu uyarısı verildi: Güneşe aldanıp hafta sonu plan yapmayın!

Sıcaklıklar Yüksek Seyretmeye Devam Edecek

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Sıcak hava dalgası özellikle iç ve batı bölgelerde etkisini artırırken, yağış alan bölgelerde kısa süreli serinlemeler yaşanabilir.

İstanbul, Antalya, Ankara... Sağanak ve çöl tozu uyarısı verildi: Güneşe aldanıp hafta sonu plan yapmayın!

Güney ve İç Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Güney ve İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarlar görülecek. Yetkililer, özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

İstanbul, Antalya, Ankara... Sağanak ve çöl tozu uyarısı verildi: Güneşe aldanıp hafta sonu plan yapmayın!

Toz Taşınımı Görülebilir

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de bugün toz taşınımı bekleniyor. Ulaşımda aksamalara, görüş mesafesinde azalmaya ve hava kalitesinde düşüşe yol açabilecek bu doğa olayı, aynı zamanda yağışlarla birleştiğinde çamur şeklinde etkili olabilir. Solunum yolu rahatsızlığı bulunan bireylerin açık alanlarda uzun süre kalmaması öneriliyor.

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