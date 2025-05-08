İstanbul, Antalya, Ankara... Sağanak ve çöl tozu uyarısı verildi: Güneşe aldanıp hafta sonu plan yapmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Güney ve İç Ege'de kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımı da dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi