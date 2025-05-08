Çaykur mevsimlik işçi alımı başladı mı, ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı mı? Beden işçisi, çay ekspresi...
ÇAYKUR'un 2025 yılı mevsimlik işçi alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Her yıl bahar aylarında işçi alımı yapan kurumun bu yıl Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında görevlendirilmek üzere 1500 mevsimlik işçi alacağı iddia edildi. Beden işçisi, çay eksperi, engelli ve eski hükümlü kadroları için başvuru süreci İŞKUR üzerinden yürütülüyor. Peki başvuru tarihleri belli oldu mu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 07:45