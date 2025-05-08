Viral Galeri Viral Liste Çaykur mevsimlik işçi alımı başladı mı, ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı mı? Beden işçisi, çay ekspresi...

Çaykur mevsimlik işçi alımı başladı mı, ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı mı? Beden işçisi, çay ekspresi...

ÇAYKUR'un 2025 yılı mevsimlik işçi alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Her yıl bahar aylarında işçi alımı yapan kurumun bu yıl Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında görevlendirilmek üzere 1500 mevsimlik işçi alacağı iddia edildi. Beden işçisi, çay eksperi, engelli ve eski hükümlü kadroları için başvuru süreci İŞKUR üzerinden yürütülüyor. Peki başvuru tarihleri belli oldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 07:45
Çaykur mevsimlik işçi alımı başladı mı, ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı mı? Beden işçisi, çay ekspresi...

Yaş çay sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı süreci vatandaşların gündemine oturdu. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda görevlendirilmek üzere 1500 kişilik geçici işçi alımı yapılacağı iddiası kulislerde dolaşırken gözler kurumun resmi açıklamasına çevrildi.

Çaykur mevsimlik işçi alımı başladı mı, ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı mı? Beden işçisi, çay ekspresi...

Başvurular Nereden Yapılacak?

ÇAYKUR iş başvuruları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet, İŞKUR'un www.esube.iskur.gov.tr internet adresi ve Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirilecek. Resmi ilan ise ÇAYKUR'un kurumsal sitesi olan www.caykur.gov.tr üzerinden yayınlanacak.

Çaykur mevsimlik işçi alımı başladı mı, ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı mı? Beden işçisi, çay ekspresi...

Ancak 8 Mayıs 2025 itibarıyla kurumdan herhangi bir ilan yayımlanmış değil. Başvuruların nisan ayının ilk haftasında başlaması bekleniyordu ancak süreç henüz resmiyet kazanmadı.

Çaykur mevsimlik işçi alımı başladı mı, ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı mı? Beden işçisi, çay ekspresi...

Kura Çekimi Nasıl Yapılıyor?

ÇAYKUR, mevsimlik işçi alımlarını noter huzurunda yapılan kura çekimiyle sonuçlandırıyor. Başvurular tamamlandıktan sonra kura tarihi duyuruluyor ve sonuçlar hem İŞKUR hem de ÇAYKUR'un internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Bu yöntem, işe alımlarda şeffaflığın sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Çaykur mevsimlik işçi alımı başladı mı, ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı mı? Beden işçisi, çay ekspresi...

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da alım yapılması beklenen pozisyonlar arasında şu kadrolar öne çıkıyor:

Geçici Beden İşçisi (Tahmil-Tahliye)

Geçici Çay Eksperi

Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi

Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi

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