Çaykur mevsimlik işçi alımı başladı mı, ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı mı? Beden işçisi, çay ekspresi...

Kura Çekimi Nasıl Yapılıyor?

ÇAYKUR, mevsimlik işçi alımlarını noter huzurunda yapılan kura çekimiyle sonuçlandırıyor. Başvurular tamamlandıktan sonra kura tarihi duyuruluyor ve sonuçlar hem İŞKUR hem de ÇAYKUR'un internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Bu yöntem, işe alımlarda şeffaflığın sağlanması açısından büyük önem taşıyor.