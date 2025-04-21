OSMAN İMECE

Aynalar yalnızca yansıtmaz, aynı zamanda sorgulatır da.

Bazen bir toplumun kendine bakışı, gerçeklerle değil, görmek istediği imgelerle doludur.

Peki biz, Türk toplumu olarak aynaya baktığımızda neler görüyoruz?

Birlik mi, dağınıklık mı, umut mu, öfke mi,

yoksa yüzleşmekten kaçtığımız bir yorgunluk mu?

Her insan, ait olduğu toplumun küçük bir parçasıdır.

İnsanlar, çevrelerinden etkilenerek benliklerini şekillendirir.

Bu yüzden toplumlar da, tıpkı bireyler gibi kendi aynalarına ihtiyaç duyar.

Sosyal medya, ana akım medyada çıkan haberler, sokak röportajları, hatta gündelik sokaktan diyaloglar…

Hepsi birer ayna işlevi görür.

Peki, bu aynalara ne kadar dürüst bakabiliyoruz?

Toplum olarak zaman zaman kendimizi büyük bir medeniyetin mirasçısı olarak görüyoruz; bu doğrudur.

Binlerce yıllık iftiharlarla dolu tarihimiz, kahramanlıklarımız, mücadelelerimiz, savaşlarımız ve barışlarımızla...

Ancak bu büyük mirasın yükünü bazen unutarak, anlık öfkelere, kutuplaşmalara, "biz" ve "onlar" ayrımına da düşebiliyoruz.

Belki bu bir savunma mekanizmasıdır.

Kendimizi tehdit altında hissettiğimizde, gerçeklerle yüzleşmek yerine idealize edilmiş bir benlik oluşturuyoruz.

Sosyolojik olarak bakıldığında ise toplumun aynası en çok kriz anlarında parlar.

Depremler, pandemiler, savaşlar, darbeler…

İşte o zaman kimin ne olduğu, nasıl bir karaktere sahip olduğu daha rahat ortaya çıkar.

Yardımlaşmamız, kenetlenmemiz, "komşusu açken tok yatmayan" inancımız…

Tüm bunlar bizim asıl yüzümüzü gösterir.

Ayna işte o zaman daha da nettir.

Fakat her aynada arada bir buğu da olur.

Kimi zaman o buğu; öfke, bilgisizlik ya da kayıtsızlıktır.

Biz o aynaya baktığımızda net göremezsek, kendimizi tanıyamayız.

O yüzden aynamızı temiz tutmalıyız. Bilgiyle, empatiyle, anlayışla, sevgiyle…

Unutmayalım ki, bir milletin büyüklüğü, sıradan insanlarının davranışlarında gizlidir.

Ve bugün aynaya bakıp hâlâ umut görebiliyorsak, hâlâ gülümseyebiliyorsak; bu toprakların mayasında sevgi, dayanışma ve insanlık olduğunu gösterir.

Aynaya bakmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyelim.