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UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? PSG - Inter final maçı hangi tarihte, nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde kapanıyor, futbolseverleri heyecan dolu bir final bekliyor. Yarı finalde Barcelona'yı eleyerek adını finale yazdıran Inter, ilk final biletinin sahibi oldu. Diğer eşleşmede ise Arsenal'ı saf dışı bırakan Paris Saint-Germain (PSG), dev finalin diğer tarafı olmayı başardı. Gözler şimdi sezonun en büyük karşılaşmasına çevrildi. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte PSG - Inter finaliyle ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 08:23
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? PSG - Inter final maçı hangi tarihte, nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu, futbol severlere nefes kesen bir final mücadelesi vaat ediyor. Paris Saint-Germain (PSG) ve Inter, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında şampiyonluk için mücadele etmek üzere adlarını finale yazdırdı. Bu iki dev kulüp 31 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi'nin zirve maçında karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? PSG - Inter final maçı hangi tarihte, nerede oynanacak?

İlk Bilet Inter'in!

Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Barcelona ile karşılaşan Inter, ilk maçı 3-3 tamamladıktan sonra rövanşta etkileyici bir performans sergiledi. Birbirinden hızlı ve heyecan dolu gollerin ardından, son sözü söyleyen taraf 4-3'lük galibiyetle Inter oldu. Bu sonuç, İtalyan devine tarihindeki bir diğer Şampiyonlar Ligi finaline yükselme fırsatını verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? PSG - Inter final maçı hangi tarihte, nerede oynanacak?

PSG, Finale Adını Yazdırdı

Fransa'nın dev kulübü PSG ise Arsenal ile oynadığı yarı final mücadelesini 3-1'lik toplam skorla kazandı. İlk maçta 1-0'lık galibiyetin ardından, rövanşta 2-1'lik skorla finale çıkan PSG, devler sahnesindeki ikinci finaline yükselerek taraftarlarını coşturdu. Paris ekibi, finalde Inter ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? PSG - Inter final maçı hangi tarihte, nerede oynanacak?

Final Tarihi ve Yeri

PSG ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs 2025'te oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? PSG - Inter final maçı hangi tarihte, nerede oynanacak?

Maç, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da gerçekleştirilecek.

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