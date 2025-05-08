UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? PSG - Inter final maçı hangi tarihte, nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde kapanıyor, futbolseverleri heyecan dolu bir final bekliyor. Yarı finalde Barcelona'yı eleyerek adını finale yazdıran Inter, ilk final biletinin sahibi oldu. Diğer eşleşmede ise Arsenal'ı saf dışı bırakan Paris Saint-Germain (PSG), dev finalin diğer tarafı olmayı başardı. Gözler şimdi sezonun en büyük karşılaşmasına çevrildi. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte PSG - Inter finaliyle ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi