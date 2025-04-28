OSMAN İMECE

İstanbul'da 23 Nisan'daki 6,2'lik deprem milyonlara bir kez daha büyük Marmara depremini hatırlattı.

Aslında unutmuş değildik ancak kendini yeniden hafızalarda tazelemiş oldu.

Daha Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığımız;

travmaları, acıları, büyük kayıpları unutmuş değilken…

Yıllardır konuşula gelen büyük Marmara depremindeki yaşanması muhtemel senaryoları bile aklımın ucundan geçirmek istemiyorum şu durumda.

Evet, korkuyoruz, ailelerimiz için endişe ediyoruz

Sevdiklerimizin güvende yaşamasını istiyoruz.

Peki ama nasıl?

Kentsel dönüşüm bu işin en hayati hususlarından birisi şu an.

AMASIZ ve FAKATSIZ!

İstanbul'un tek başına gündemi bu olmalı bence.

Büyük Marmara depremine karşı binaları güçlendirmek, depreme hazır hale getirmek

en elzem, en acil konular arasında yer alıyor.

İşi siyasete alet etmeden bu sorun kısa sürede çözüme kavuşmalı.

İstanbul'da riskli bölgelerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları daha da hızlanmalı.

Yoksa İstanbul milyonların üzerine mezar olacak.

Deprem büyük bir gerçek, yok sayarak depremden kaçış yok.

Biz deprem ülkesi olan bir coğrafyada yaşıyoruz.

O yüzden bu saatten sonra yapacağımız ilk iş yaşadığımız konutları depreme hazır hale getirmek.

Ancak o zaman huzur ve güvenle yaşamak daha mümkün olacak.

Yoksa yıllardır bizi korkutan, düşündüren, paniğe sevk eden o deprem, korkutmaya da devam edecek.

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İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Megakent'te 39 ilçede şu an 365 farklı alanda kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor.

"Yetmez ama evet"

Bakanlık bünyesinde 2012'den günümüze kadar alan bazında 38 bin 960 bağımsız bölümün anahtar teslimi yapıldı.

114 bin 832 bölümde de projeler devam ediyor. 43 bin alanda ise inşaat çalışmaları sürüyor.

Şu an toplamda 157 bin 841 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilçe belediyeleri ve özel sektörün çalışmaları ile bugüne kadar toplamda 914 bin 61 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.

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16 milyondan fazla insanın yaşadığı İstanbul'da 7 milyondan fazla bağımsız alan var ve bunların

1 milyonunun dönüşmesi gerekiyor.

İstanbul'da devlet-millet el ele vererek bu süreci daha da hızlandırmalı.

Hem devlete hem de millete kentsel dönüşün konusunda büyük iş düşüyor.

Hükümet, 2023'te "Yarısı bizden" kampanyasını başlatarak süreci hızlandırmak için

önemli bir adım da atmıştı.

İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan "Yarısı bizden" kampanyası kapsamında da evini dönüştürmek isteyenlere 1 buçuk 5 milyon lira finansman imkânı sunuldu.

100 bin lira taşınma yardımı, 700 bin lira hibe ve 2 sene de geri ödemesiz 700 bin lira kredi imkanını kapsayan 1 buçuk 5 milyon liralık destek sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Tüm riskli binaları dönüştürmek için de taleplerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullanarak

kentsel dönüşüm için vatandaşa "Dönüşümden korkmayın" mesajı verdi.

Evet dönüşümden değil, riski yapılardan korkmalıyız!

Deprem her an kapıda.