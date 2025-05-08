Viral Galeri Viral Liste VGM 78 sözleşmeli personel alımı ekranı 2025 | Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler? 

VGM 78 sözleşmeli personel alımı ekranı 2025 | Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler? 

Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve vakıf hizmetlerini sürdürme misyonuyla faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025 yılı için 78 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Mühendis, mimar, müze araştırmacısı gibi nitelikli pozisyonlardan temizlik personeli, şoför ve aşçı gibi destek kadrolarına kadar geniş bir yelpazede başvurular kabul edilecek. Peki başvuru şartları neler ve başvurular ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 09:09
VGM 78 sözleşmeli personel alımı ekranı 2025 | Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?

VGM 2025 yılı personel alımı için başvurular, 7 Mayıs 2025 tarihinde başladı. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden "Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" platformu aracılığıyla yapabilecek. Başvurular, 20 Mayıs 2025 saat 23:59'a kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapan adaylar dikkate alınmayacak.

VGM 78 sözleşmeli personel alımı ekranı 2025 | Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?

Ayrıca her aday sadece bir il ve pozisyon için başvuru yapabileceği belirtiliyor. Birden fazla başvuru yapanların talepleri geçersiz sayılacak.

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VGM 78 sözleşmeli personel alımı ekranı 2025 | Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?

VGM Personel Alımı Başvuru Şartları

VGM'nin 78 sözleşmeli personel alımı için başvuru yapmak isteyen adayların yerine getirmesi gereken bazı temel şartlar bulunuyor. İşte bu şartlar:

Devlet Memurları Kanunu'na Uygunluk: Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir.

KPSS Puanı: Adayların, 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmaları ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmaları gerekiyor.

Yaş Şartı: Adaylar, son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmalıdır. Yani, 20 Mayıs 1990 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek.

VGM 78 sözleşmeli personel alımı ekranı 2025 | Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?

Sağlık Durumu: Adayların görevlerini yerine getirmeye engel vücut ve akıl sağlığı ile engelleri olmamalıdır. Atanmaya hak kazanan adaylardan, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu istenecektir.

Emeklilik Durumu: Adayların, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

VGM 78 sözleşmeli personel alımı ekranı 2025 | Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?

Başvuru Yapacak Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler

Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden yapabilecek ve başvuruların sonuçları bu platform üzerinden duyurulacak. Başvuruların geçerliliği için gerekli belgeler ve şartların tam olarak yerine getirilmesi gerekiyor.

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