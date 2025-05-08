VGM 78 sözleşmeli personel alımı ekranı 2025 | Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?

Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve vakıf hizmetlerini sürdürme misyonuyla faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025 yılı için 78 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Mühendis, mimar, müze araştırmacısı gibi nitelikli pozisyonlardan temizlik personeli, şoför ve aşçı gibi destek kadrolarına kadar geniş bir yelpazede başvurular kabul edilecek. Peki başvuru şartları neler ve başvurular ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi