Sağlık Bakanlığı DHY kurası ASİL-YEDEK isim listesi | Sağlık Bakanlığı 112. Dönem DHY atama kurası saat kaçta?

A Haber Foto Arşiv Eş Durumu Mazereti İçin Önemli Uyarı Bakanlık açıklamasında, eş mazereti başvurusunda bulunmayan hekimlere yönelik önemli bir hatırlatma da yer aldı. Göreve başladıktan sonra yapılacak eş mazereti taleplerinin, yalnızca Sağlık ve Can Güvenliği mazereti haricinde, mevcut yönetmelik gereği en az bir yıl fiilen görev yapıldıktan sonra değerlendirileceği bildirildi. İlgili düzenleme, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi kapsamında yürürlüğe girdi.

A Haber Foto Arşiv Bakan Memişoğlu'ndan Atama Açıklaması Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu. 1.566'sı uzman tabip, 673'ü ise tabip kadrosunda yer alan hekimlerin görev yerlerinin, belirtilen takvim doğrultusunda açıklanacağını belirten Memişoğlu, "Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.