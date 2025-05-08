Sağlık Bakanlığı DHY kurası ASİL-YEDEK isim listesi | Sağlık Bakanlığı 112. Dönem DHY atama kurası saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında merakla beklenen takvimi ve münhal kadroları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, toplam 2 bin 239 hekimin görev yerleri 8 Mayıs 2025 Perşembe günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Kura 8 Mayıs'ta Noter Huzurunda Yapılacak
Tercih süreci 6 Mayıs Salı günü saat 18.00 itibarıyla tamamlanan DHY kurasında sıra, hekimlerin görev yerlerinin belirleneceği kura çekimine geldi. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş 8 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da başlayacak. Katılımcı alınmayacak olan kura, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.
EKİP Sistemi Üzerinden Başvuru ve Destek
Hekimler tercih işlemlerini, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirdi. Sisteme dair sorun yaşayan adaylara, başvuru ekran görüntüsünü ve iletişim bilgilerini içeren e-posta ile kuradestek@saglik.gov.tr adresinden destek verildi.
Eş Durumu Mazereti İçin Önemli Uyarı
Bakanlık açıklamasında, eş mazereti başvurusunda bulunmayan hekimlere yönelik önemli bir hatırlatma da yer aldı. Göreve başladıktan sonra yapılacak eş mazereti taleplerinin, yalnızca Sağlık ve Can Güvenliği mazereti haricinde, mevcut yönetmelik gereği en az bir yıl fiilen görev yapıldıktan sonra değerlendirileceği bildirildi. İlgili düzenleme, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi kapsamında yürürlüğe girdi.
Bakan Memişoğlu'ndan Atama Açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu. 1.566'sı uzman tabip, 673'ü ise tabip kadrosunda yer alan hekimlerin görev yerlerinin, belirtilen takvim doğrultusunda açıklanacağını belirten Memişoğlu, "Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Kura Sonuçları Nereden Takip Edilecek?
Atama sonuçları, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Hekimler, sonuçlara bu adresten erişim sağlayabilecek.
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