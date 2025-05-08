08 Mayıs 2025, Perşembe
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Yazışmalarınız işveren tarafından okunabilir mi?
Teknolojinin ilerlemesi ve iş kollarının da değişerek teknolojiye ayak uydurması; çalışma hayatıyla ilgili yeni kuralları da beraberinde getirdi. İş yerinin çalışana tahsis ettiği bilgisayar ve mail adreslerinin özel işlerde kullanılıp kullanılamayacağı tartışma konusu olurken, çalışanlar işverenin mailleri okuyup okuyamayacağını da merak ediyor. Ayrıca kişisel hesaplardan yapılan sosyal medya paylaşımlarının da iş akdi feshine neden olup olmayacağı da merak edilen bir diğer konu olarak öne çıkıyor. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 08.05.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 09:22