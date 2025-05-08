Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Yazışmalarınız işveren tarafından okunabilir mi?

Özel yazışmaları herkes görebilir mi?

Kişiye ait yazışmaların başkaları tarafından okunması, ya da kullanılması yasalara aykırı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da zaten bunu yasaklıyor. Ancak bu konu iş yerlerinde ise durum biraz farklılaşıyor.

E-mail adresleri arasında nasıl bir fark var?

Hemen her şirket, kendi çalışanlarına birer e-mail adresi tahsis ederek işlerle ilgili haberleşmede kullanmasına açıyor. Bunun dışında çeşitli servis sağlayıcılardan elde ettiğimiz kişisel adreslerimiz de bulunuyor. Kuralları incelerken bu iki adres ayrımını iyi yapmamız gerekiyor.