15 Aralık 2025, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Trabzon’da odak noktası Zubkov

ÖMER ÜRÜNDÜL

Trabzon’da odak noktası Zubkov

Trabzon’da odak noktası Zubkov

15.12.2025, Pazartesi
Dün gece Papara Park'ta heyecanlı, 6 gollü bir maç izledik. Trabzonspor, karşılaşmaya hızlı, atak ama çok dağınık başladı. Bunun sonucunda da Beşiktaş, ilk devrede 3 güzel gol buldu. Maçın görüntüsü, Beşiktaş'ın farkı daha da artıracağı şeklindeydi ama kırmızı karttan sonra saha içi dengeler tamamen değişti. Trabzonspor 2. yarıda çok yoğun bir baskı kurdu. Ancak Beşiktaş için iki çok önemli an vardı. Bir i ikinci yarının başında Onana'nın kurtarışı ve de maçın kırılma anı sayılacak Jurasek'in tek farklı skor avantajı varken boş kaleye atacak arkadaşına pas vermeyerek topu auta atmasıydı. Bunların dışında Trabzonspor, alan daraltan 9 kişilik savunmaya karşı birçok şeyi denedi. Aslında bu tek kalede en çok aranan isim Onuachu'ydu. Bastırıyorlar ve üretemiyorlar. Hücum girişimlerinin odak noktası Zubkov'du. Zaten onun gayretleri ve golüyle beraberliği kurtardılar. Trabzon'daki sorun şu; kadro derinliği yok. Üstelik Onuachu ile Pina'nın da benzer alternatifleri yok. Beşiktaş'a gelince en büyük problem; gereksiz kart görmeleri. Orkun işin vahametimi anlamış değil. Maç başında yaptığı harekete kırmızı çıksa kimse bir şey diyemezdi. Rashica'yı yorulana kadar çok beğendim. Üç golün hepsi güzeldi. Bana göre takımın en iyisi , Ndidi'ydi. Tabii Ersin'i de 3 gol yemesine rağmen başarılı buldum. Sergen Yalçın, F.Bahçe maçındaki hataya düşmedi ve kulübede sağlam durdu. Deplasmanda 1 kişi eksik maçı kaybetmedi, kazanabilirdi de.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Direnci kırdılar 12.12.2025 Cuma
En büyük hayal kırıklığı Osimhen 10.12.2025 Çarşamba
Hocanın hataları 07.12.2025 Pazar
Galatasaray için 1 puan kazanç! 02.12.2025 Salı
Asensio-Talisca birlikte olmazzz 28.11.2025 Cuma
Dönüşün hikâyesi 24.11.2025 Pazartesi
İspanya puan değil prestij maçımız! 18.11.2025 Salı
Ederson ustalığını konuşturdu 10.11.2025 Pazartesi
En çok Ndidi’yi beğendim! 09.11.2025 Pazar
Madalyonun diğer yüzü 07.11.2025 Cuma
Daha Fazla Gör