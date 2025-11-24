ÖMER ÜRÜNDÜL

24 Kasım 2025, Pazartesi
24.11.2025, Pazartesi
Dünkü maçın en ilginç noktası şuydu; ilk 15 dakikada iki şipşak gollerle Rizespor öne geçti. İkinci devre başlarında da kısa bölüm içinde şipşak 3 gol F.Bahçe'den geldi. F.Bahçe'nin dünkü maça başlangıcı son derece düşük motivasyonluydu. Sanki rakip çantada keklikti. Son derece ağır bir oyun, iki farklı skor dezavantajına düşüş, ardından devre sonuna kadar baskı, şutlar var ama tek net gol pozisyonu o da Duran'ın. Üretkenlik yoktu! İkinci yarıda üst üste 3 gol geldi. Bu aslında geri dönüşün hikâyesiydi. Ama 3 golde de hazırlanmış bir organizasyon yoktu. Sonra bu moralle rakip de zaten 10 kişi kalmıştı. F.Bahçe 5 gole ulaşarak ilk yarıdaki kötü senaryodan hayata dönmüş oldu. Şimdi gelelim Tedesco'nun hatalarına… Çok olumsuz bir ilk yarıdan sonra ikinci devreye hiç oyuncu değişikliği yapmadan başlamak mantık işi değil. Hiçbir şey yapmayan Duran bu kadar dakika nasıl sahada kaldı? Her şeyden önce arkadaşları ile hiç uyumu yok. Bir tane de %100'lük golü kaçırdı. Son değişiklikte rakip eksik ve 2 fark varken takımın temel direği sarı kartlı İsmail'i koruma altına almalıydı. Asensio iki gol attı ama milli arada fizik açıdan eksiğini kapatmamış. Bir gerçek daha var. Birçok kişi de performansından dolayı En Nesyri'yi eleştiriyor, tabii ki hakları var; ama şu anda F.Bahçe'nin santrforu öncelikle En Nesyri'dir.
