ÖMER ÜRÜNDÜL

Ederson ustalığını konuşturdu

Fenerbahçe dün gece 38. dakikaya kadar pozisyon üretemedi. Tedesco kenardan 'önde pres pres' diye bağırıyordu. Hem Talisca hem Asensio gibi fiziksel sıkıntıları olan yeteneklere bir de İsmail olmayınca nasıl önde baskı yapacaksın. Sonra Fenerbahçe, Asensio ile skor avantajını yakaladı. Kısa süre sonra da çok organize kontratak golü attılar. Bu golün başlangıç ustası kaleci Ederson'du. İkinci devre açılan rakibi, karşısında çok rahat bir oyun sergiledi. Pozisyonlar buldu 2 gol attı ama 2 de gol yedi. Sonuçta 90 dakikayı 3 puanla tamamladılar. Nene gittikçe takıma ısınıyor bu önemli. Kerem ikinci devre çok iyi oynadı. Bilhassa rakip katı savunmayı bırakınca istediği ortam oluştu. Fred'te ciddi bir toparlanma gördüm. Eğer mili arada daha da güçlendirse F.Bahçe için büyük kazanç olur. Nasıl oldu da Tedesco, Mert Müldür'ü son 25 dakikada hatırlayabildi. Tedesco'nun üstünde durması gereken bir önemli konu da Kayseri'nin 2 gol atıp, 4 de net pozisyon bulması. Şimdi gelelim son paragrafa. Tedesco, Talisca ile Asensio'yu birlikte oynatmaya takıntılı. Bu ikiliyle birçok olumsuzluklar yaşandı. En son örnek de Beşiktaş derbisi. Rakip 1 kişi eksik diye ikinci devre Talisca'yı aldı. F.Bahçe, Duran'ın golü dışında hiç pozisyon bulamadı. Okan Buruk, İcardi takıntısıyla en sonunda çekirge sıçramayıp başını ağrıttı. Bakalım Tedesco da aynı tuzağa düşecek mi?

