ÖMER ÜRÜNDÜL

Göklere çıkardınız!

Senelerdir yazarlık ve yorumculuk yapıyorum. Futboldaki genel teknik bilgime güvenirim. Çoğu zaman skorlara bakmadan iddialı teşhislerde bulunurum. Teknik direktör Jesus, takımı iyi sonuçlar alırken medyada göklere çıkartılıyordu. O dönem kendisini eleştiren iki kişiden biriydim. Yaptığım eleştiriler asla Jesus'un kişiliğine değildi. Sahadaki duruşunu, disiplinini, centilmenliğini, her zaman takdir ettim. Ama teknik açıdan, futbol mantığımla hiç bağdaşmayan iki önemli nokta vardı.



REAL MADRİD VE HIRVATİSTAN ÖRNEĞİ

Birincisi; sürekli rotasyon yapıp, kadro ile çok oynaması ve maç içinde de devamlı değişen isimlerle 4-5 hamle yapması. Bir futbol takımının önemli hedeflere ulaşması için birinci şart kadro istikrarıdır. Örnek verelim; Dünya devlerinden Real Madrid, 8 sene orta sahada Modric, Casemiro, Kroos 3'lüsü ile oynadı. Üstelik elinde güçlü ve derin kadroda birçok alternatif varken. (Real Madrid geçen senenin de La Liga ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonu.) Diğer örneği de Hırvatistan Milli Takımı'ndan verelim. Orta sahada senelerdir Modric, Brozovic ve Kovacic ile oynuyorlar. (2018'de Dünya ikincisi, 2022'de Dünya üçüncüsü oldular.)



GÜNÜMÜZ FUTBOLUNDA BU HARAKİRİ YAPMAKTIR

İkinci eleştirim de; defans bloğunu, maçların başından itibaren çizgi halinde öne çıkarmak. Bu günümüz futbolunda rakiplere çok kolay pozisyonlar verip harakiri yapmaktır. Bu tip bir taktik ancak mutlak bir gole ihtiyaç varken 75-80'inci dakikadan sonra uygulanabilir. Aslında üzerinde ısrarla durduğum bu iki önemli teknik hata, tesadüf skorlar yüzünden hiçbir zaman tartışılmadı. Ümraniye ve Karagümrük'ten Kadıköy'de toplam 7 gol yemek bir şey ifade etmiyor muydu!



KENDİSİ 'BU RİSKİ BİLE BİLE ALIYORUM' DEDİ

Rennes maçlarında farklı yenilgiler gündemdeydi. Ama mucize eseri iki büyük geri dönüş (2-0'dan 2-2 ve 3-0'dan maçı 3-3'e getirdiler) medya da Jesus'u profesör yaptı. Derbi öncesi son iki maçta F.Bahçe 4'lü defans oynadı. En başarılı isimler Osayi ile Ferdi'ydi. Derbide 3'lüye dönünce Ferdi'nin ve Osayi'nin hem ofansif hem de defansif yönleri olumsuz etkilendi. Bir de şöyle düşünelim; büyük bir hatayla maça başlamışsın, her an gol geliyorum diyor. Ama 30. dakikaya kadar da skorda denge var. Niye oyuncu ve düzen değişikliğine gitmeyip seyrediyorsun. Maç sonu köşemde de yazdım, Jesus'a derbi öncesi soruldu, "Niye bu defans bloğunu sürekli riskli oynatıyorsunuz" diye. "Ben bu riski bile bile alıyorum. Çünkü bu düzenle çok pozisyon bulup gol atıyorum" dedi.



AMACIM HATALARDAN ERKEN DÖNÜLEBİLMESİ

Üç önemli maça bakalım; Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray... Yediği gol: 5, Attığı gol: 0, Kaybedilen puan: 8. Benim her teknik adam ve takım için bugüne kadar yaptığım erken ve iddialı eleştirilerde amacım, hatalardan dönülmesi için uyarmak, aynı şekilde yöneticilere de 'Aman dikkatli düşünün' demek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın