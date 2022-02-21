ÖMER ÜRÜNDÜL

Arda ve Çağtay yeni akla geldi!

Dün gece ilk devre sahaya bakıyorum sergilenen futbol adına bir teknik analiz yapmak gerçekten çok zor. Tempo çok düşük, ağır çekim film gibi. Organize ataklar yok. Karşılıklı basit top kayıpları rekor seviyede. Seyir zevki son derece düşük bir 45 dakika izledim. 2. yarı oyun biraz hareketlendi. Fenerbahçe kazanmak için hırslanmıştı. Ama ataklarda kolektif bir uyum yoktu. Sonrasında Hatayspor üst üste gereksiz 2 penaltı hediye etti. Fenerbahçe'de Serdar Dursun, penaltıları değerlendirip 3 puanı kazandırdı. Dün gece Crespo ve Zajc orta alanda çok çalıştılar. Bana göre dün gecenin en iyi oyuncusu da Crespo'ydu. Neden? Çünkü cevabı basit; Crespo kendine bakan bir profesyonel. Ondan dolayı da sahada güçlü. Ozan Tufan yapısına uymayan sağ bekte iyi değildi. Rossi her zamanki gibi fiziksel açıdan bitikti. Serdar Dursun da maç boyunca bir şeyler yapabilmek için çabaladı durdu. Şimdi gelelim gençlere… Arda yine oyun görüşü ve teknik kapasitesiyle başarılı bir performans sergiledi. Takımda ilk defa 11'de görev almasına rağmen Çağtay da ileriye dönük olumlu mesajlar verdi. İsmail Kartal'ın ilk maçındaki köşe yazımın içeriğinde "Birçok futbolcu güçsüz. Nasıl olsa iddia da kalmadı artık, gençlere yer ver'' dedim. 'İsmail hoca gençleri oynat' da yazımın başlığıydı. Ama Arda'yla Çağtay yeni akla geldi. Onlardan önce parlayan Muhammed Gümüşkaya hemen kulübeye çekildi. Sonra da Giresun'a kiralandı. Her yönüyle çok kötü bir Hatayspor izledim. Kötü oynamalarına rağmen ilk yarının son dakikasında ve ikinci yarıda skorda denge varken çok net 2 pozisyonu da adeta kaleci Altay'a geri pası verdiler. Gereksiz bir penaltı yaptılar. Takım halindeki kötü oyuna ligin başarılı ve istikrarlı kalecisi Munir de sonunda ortak olup bir penaltı hediye edip maçı bitirdi.

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