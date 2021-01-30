ÖMER ÜRÜNDÜL

İki kahraman

Galatasaray oturmuş pas trafiği ve alışılmış önde baskılı oyun modeliyle maça başladı. 15. dakikaya kadar da oyunu böyle domine etti. Bu dakikadan sonra Gaziantep, geride rakibin hücum presine takılmayarak öne çıkmaya başladı ve Galatasaray'ın rahatlığını bozduğu gibi kale önü tehlikeler yaşamasına da neden oldu. Muslera'nın iki önemli kurtarışı ve de direkten dönen bir top, muhtemel skor dezavantajına düşmeyi engelledi. Aslında Gaziantep Teknik Direktörü Pinto, takımına çağ dışı ofsayt taktiği uygulatacak Galatasaray'a çok elverişli ortam hazırlamıştı. Ama bu zamanlamalı pas ve koşu yanlışları yüzünden değerlendirilemedi. İkinci devreye Fatih Terim, iki değişiklik yaparak çıktı. Kerem ve Onyekuru'yu aldı. İlk yarıda 3 düşük performanslı isim vardı. Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Belhanda... Fatih Terim, Belhanda ve Emre Akbaba'yı tercih etti. Sonra Galatasaray ikinci yarıda Onyekuru ile erken bir gol buldu. Daha sonra Gaziantep'in atakları sıklaştı ve tehlikeli olmaya başladı. Fatih Terim yine doğru bir hamle ile yorulan isimlerden Emre Kılınç ve Arda'yı çıkararak iki diri ismi sahaya sürdü. Sonra da maçın kırılma anı geldi. Duran topta kaleye girmekte olan topu Saracchi çıkardı. Kısa süre sonra da Onyekuru ikinci golü atarak maçı bitirdi. Dün geceye Muslera'dan sonra tabii ki Onyekuru damga vurdu. Muslera klasik kurtarışlarını yaparken, Onyekuru da iki güzel gole imza attı. Aslında bu iki oyuncunun takım için kazançları bundan sonrasında daha iyi anlaşılacak.

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